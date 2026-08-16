FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
गोल्ड ने दिया शानदार रिटर्न, अब आगे क्या? खरीदें या मुनाफा वसूलें

गोल्ड ने दिया शानदार रिटर्न, अब आगे क्या? खरीदें या मुनाफा वसूलें

चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अगर और घटा दे तो भारत का कौन-सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित होगा?

चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अगर और घटा दे तो भारत का कौन-सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित होगा?

क्या 6 महीने से कतर के कब्जे में हैं ईरान के 3 पायलट? तेहरान के दावे पर दोहा ने दिया ये जवाब

क्या 6 महीने से कतर के कब्जे में हैं ईरान के 3 पायलट? तेहरान के दावे पर दोहा ने दिया ये जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 16 अगस्त: दिल्ली से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट, 70 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 15 राज्यों के लिए चेतावनी जारी

Weather Update 16 August 2026: दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. जानिए आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 16, 2026, 07:11 AM IST

आज का मौसम, 16 अगस्त: दिल्ली से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट, 70 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 15 राज्यों के लिए चेतावनी जारी

कई राज्यों में बारिश का अलर्ट (Image- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Mausam 16 August 2026: देशभर में रुक-रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी है. लेकिन अगर आप आज बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा संभलकर रहिएगा. मौसम विभाग ने आज यानी 16 अगस्त 2026 को देश के 15 राज्यों में जोरदार बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की है.

इस दौरान हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओले पड़ने का भी खतरा है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है.

कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. दिन भर धूलभरी आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली और नोएडा में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मिजाज

यूपी के लोगों को भी आज भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है. लखनऊ, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है. इन इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी लखनऊ में पारा 31 डिग्री तक जाएगा, जिससे उमस से राहत तो मिलेगी लेकिन जलजमाव की परेशानी बढ़ सकती है.

बिहार में मौसम का हाल

बिहार में भी मौसम के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं. पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और चंपारण जैसे जिलों में तूफान और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. लगभग 65 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. पटना में आज दिन का तापमान 34 डिग्री और रात का 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश

राजस्थान में जयपुर के लोगों को तो सिर्फ बादलों से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि वहां बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं है. लेकिन कोटा, झालावाड़, भरतपुर और अजमेर जैसे बाकी हिस्सों में तेज आंधी और झमाझम पानी गिरने के पूरे आसार हैं.

पहाड़ी राज्यों की स्थिति

अगर बात पहाड़ों की करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मनाली में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. वहीं उत्तराखंड में देहरादून के आसमान में तो बादल रहेंगे पर बारिश की उम्मीद कम है, जबकि हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. 

उत्तर-पश्चिम यूपी और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के दबाव के कारण पूर्वी भारत में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं. मौसम विभाग ने मछुआरों को भी फिलहाल समंदर से दूर रहने की सलाह दी है. 

ये भी पढ़ें- ट्रंप की मेहरबानी से उछल रहे शहबाज-मुनीर, देश अब भी तबाही की ओर...अमेरिकी एनालिस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement