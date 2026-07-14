आज का मौसम, 14 जुलाई: UP-बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, क्या दिल्ली-NCR में भी बरसेगा पानी?

Aaj Ka Mausam 14 July 2026: देश के कई राज्यों में मानसून इस समय पूरी तरह से एक्टिव है, जिससे कहीं आफत की बारिश हो रही है तो कहीं लोग उमस से बेहाल हैं.

मानसून का सीजन चल रहा है और देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां पहाड़ों और पूर्वी भारत में बादल जमकर बरस रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में लोग अब उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल होने वाले हैं. भारतीय मौसम विभाग ने देश के करीब 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन दिल्ली-NCR की कहानी इस बार थोड़ी अलग रहने वाली है.

दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा?

अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गुरुग्राम में रहते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अपने छाते से ज्यादा एसी और कूलर की जरूरत पड़ने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद अब दिल्ली-NCR में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है.

उमस और पसीने वाली गर्मी

आज (14 जुलाई 2026) आसमान में बादलों की आवाजाही तो बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल तेज बारिश के आसार बहुत कम हैं. धूप निकलने और हवा में नमी होने की वजह से उमस काफी बढ़ जाएगी, जिससे चिपचिपी गर्मी परेशान करेगी. आने वाले 4-5 दिनों में दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. गाजियाबाद और नोएडा जैसे सटे हुए इलाकों में भी धूप और उमस का डबल अटैक झेलना पड़ सकता है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जो गर्मी से राहत देने के बजाय उमस को और बढ़ाएगी.

यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, में भले ही उमस हो, लेकिन पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम मेहरबान रहने वाला है. मौसम विभाग ने यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलेगी.

बिहार के लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है. राज्य में तेज हवाओं 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. कई जिलों में बिजली गिरने का भी खतरा है, इसलिए मौसम खराब होने पर घरों में रहने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्यों का बुरा हाल

अगर आप इस वीकेंड पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे टाल देना ही समझदारी होगी. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों ही पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है. जम्मू-कश्मीर में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

कुल मिलाकर, जहां उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों विशेषकर दिल्ली-NCR, में अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क और उमस भरा रहेगा, वहीं पहाड़ों और पूर्वी भारत में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहेगा.

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