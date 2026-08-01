FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद

कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद

सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 1 अगस्त: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने देश के 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 01, 2026, 07:53 AM IST

आज का मौसम 1 अगस्त: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है
  • यूपी, बिहार, पंजाब और एमपी समेत 15 राज्यों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती हैं
  • उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में लैंडस्लाइड का खतरा
  • तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है

Aaj Ka Mausam 1 August 2026: देश के 15 राज्यों में आज यानी 1 अगस्त को भारी बारिश, गरज-चमक और तूफानी हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने आज के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों और पूर्वी भारत तक कुदरत का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है. दिल्ली समेत पूरे NCR- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज शाम तक मौसम का रुख बदलने वाला है. 

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

दिल्ली में कैसा रहेगा आज मौसम?

राजधानी दिल्ली और नोएडा में आज दिन भर बादलों का डेरा रहेगा. उत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन रहे चक्रवाती हवाओं के दबाव की वजह से देर शाम तक NCR में 50 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मूसलाधार बारिश की संभावना है. दिल्ली-नोएडा में आज पारा अधिकतम 34°C और न्यूनतम 28°C के आसपास रहने का अनुमान है. 

गुरुग्राम में होगी बारिश

गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है. हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी तेज धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट है. हवाओं की रफ्तार तेज होने के कारण पेड़ या होर्डिंग्स के नीचे खड़े होने से बचें.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

राज्य के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों हिस्सों में बारिश का दौर रहेगा. गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर और कानपुर जैसे जिलों में बारिश और आंधी की सख्त चेतावनी दी गई है. राजधानी लखनऊ में तापमान 33°C (अधिकतम) और 28°C (न्यूनतम) के बीच रहेगा और बीच-बीच में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों में आफत 

अगर आप पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी राज्यों में स्थिति अधिक संवेदनशील है. उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश में भारी बारिश के साथ 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में तापमान 29°C से 24°C के बीच रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और चंबा में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. मनाली में ठंडक काफी बढ़ गई है, जहां पारा 16°C से 11°C तक गिर गया है. जम्मू, कठुआ, राजौरी, रामबन, कुपवाड़ा और पुलवामा में 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और तेज बारिश की आशंका है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28°C रहेगा.

देश के अन्य राज्यों का हाल

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजस्थान के पास बने कम दबाव के क्षेत्र और यूपी में बने चक्रवाती तंत्र के कारण बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी आज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 75 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है. किसानों, मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें- कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: जूडो में भारत को मिले दो गोल्ड, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने दिलाई स्वर्णिम सफलता

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement