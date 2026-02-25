दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली-NCR में पारा 31°C तक पहुंचने से गर्मी ने समय से पहले दस्तक दी है. वहीं, IMD ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. जहां एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बदलते हालातों को देखते हुए कई राज्यों के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है.

दिल्ली-NCR में फरवरी में ही मई जैसी धूप

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 से 31°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से अधिक है. न्यूनतम तापमान 18°C के आसपास बना रहेगा. हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दोपहर की तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है. अगले 48 घंटों में पारे में 2-3 डिग्री की और बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है. दिल्ली में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रदूषण का स्तर (AQI) अभी भी 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

इन राज्यों में बारिश और ओलों का अलर्ट

एक तरफ जहां दिल्ली तप रही है, वहीं मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में बादलों का डेरा है. IMD के अनुसार, 25 और 26 फरवरी को निम्नलिखित इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है:

मध्य और पूर्वी भारत: पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ (महाराष्ट्र), ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

तेज हवाएं और ओले: इन राज्यों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी आशंका है.

पहाड़ी इलाके: 27-28 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश होने की संभावना है.

अन्य राज्यों की स्थिति

उत्तर प्रदेश और राजस्थान: यूपी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. लखनऊ का तापमान 29°C के करीब है. वहीं राजस्थान के बाड़मेर में पारा 35°C तक पहुंच चुका है, जो मार्च वाली गर्मी का अहसास करा रहा है.

मध्य प्रदेश: यहां मौसम के दो रूप दिख रहे हैं. दिन में धूप तेज है (34°C तक), लेकिन बैतूल, इंदौर और उज्जैन जैसे जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत: तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों और लक्षद्वीप में 1 मार्च तक छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे ओलावृष्टि की चेतावनी वाले इलाकों में अपनी कटी हुई फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि अचानक होने वाली बारिश और ओले फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

