FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो चुका-ट्रंप, अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, एक साल में सबकुछ बदलकर रख दिया, मेरा कार्यकाल लंबे समय तक याद रखेगा, अमेरिका में अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाई, अमेरिका अब पहले ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका में अवैध घुसपैठ से हालात बदले-ट्रंप | गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरा, बिहार के सीमांचल का दौरा करेंगे अमित शाह, अवैध घुसपैठ रोकने पर भी समीक्षा बैठक करेंगे, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाएंगे अमित शाह, सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा पर समीक्षा करेंगे शाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Crime News: दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, आईएसबीटी पर किया गया हमला

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, आईएसबीटी पर किया गया हमला

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे मैच से पहले घर लौटे रिंकू सिंह, अचानक बिगड़ी पिता की तबियत

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे मैच से पहले घर लौटे रिंकू सिंह, अचानक बिगड़ी पिता की तबियत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

Homeभारत

भारत

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली-NCR में पारा 31°C तक पहुंचने से गर्मी ने समय से पहले दस्तक दी है. वहीं, IMD ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 25, 2026, 06:46 AM IST

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. जहां एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बदलते हालातों को देखते हुए कई राज्यों के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है.

दिल्ली-NCR में फरवरी में ही मई जैसी धूप

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 से 31°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से अधिक है. न्यूनतम तापमान 18°C के आसपास बना रहेगा. हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दोपहर की तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है. अगले 48 घंटों में पारे में 2-3 डिग्री की और बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है. दिल्ली में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रदूषण का स्तर (AQI) अभी भी 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

इन राज्यों में बारिश और ओलों का अलर्ट

एक तरफ जहां दिल्ली तप रही है, वहीं मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में बादलों का डेरा है. IMD के अनुसार, 25 और 26 फरवरी को निम्नलिखित इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है:

मध्य और पूर्वी भारत: पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ (महाराष्ट्र), ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

तेज हवाएं और ओले: इन राज्यों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी आशंका है.

पहाड़ी इलाके: 27-28 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश होने की संभावना है.

अन्य राज्यों की स्थिति

उत्तर प्रदेश और राजस्थान: यूपी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. लखनऊ का तापमान 29°C के करीब है. वहीं राजस्थान के बाड़मेर में पारा 35°C तक पहुंच चुका है, जो मार्च वाली गर्मी का अहसास करा रहा है.

मध्य प्रदेश: यहां मौसम के दो रूप दिख रहे हैं. दिन में धूप तेज है (34°C तक), लेकिन बैतूल, इंदौर और उज्जैन जैसे जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत: तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों और लक्षद्वीप में 1 मार्च तक छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे ओलावृष्टि की चेतावनी वाले इलाकों में अपनी कटी हुई फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि अचानक होने वाली बारिश और ओले फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
MORE
Advertisement