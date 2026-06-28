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आज का मौसम: दिल्ली-NCR में गर्मी के साथ हीटवेव का कहर, 19 राज्यों में IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: दिल्ली-NCR में गर्मी के साथ हीटवेव का कहर, 19 राज्यों में IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. दक्षिण के बाद मानसून उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में आने वाले कुछ ही दिनों में आंधी के साथ ही तेज बारिश देखने को मिल सकती है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 28, 2026, 08:07 AM IST

आज का मौसम: दिल्ली-NCR में गर्मी के साथ हीटवेव का कहर, 19 राज्यों में IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

आज का मौसम: दिल्ली-NCR में गर्मी के साथ हीटवेव का कहर

(Credit Image AI)

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.देश के इन 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी
.अभी दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के साथ हिटवेव का रहेगा कहर
.उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कहीं बारिश कुछ जगहों पर गर्मी के आसार
.मानसून आने से जल्द लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत

देश के कई राज्यों में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां मानसून आने के बाद झमाझम बारिश हो रही है. अब मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. ऐसे में आईएमडी ने देश के 19 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 70 से 80 की रफ्तार में तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं कुछ जगहों पर अभी गर्मी के साथ ही हीटवेव का प्रकोप रहेगा. आइए जानते हैं देश के किन राज्यों में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और कौन से राज्यों में प्रकोप झेलना पड़ सकता है...

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, इस सप्ताह के पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. यहां 28 से लेकर 29 जून तक झमाझम बारिश होगी. इसके अलाव यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और झारखंड में आंधी के हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान है. वहीं यूपी के कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां पर अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी के साथ ही लोगों को हिटवेव का सामना करना पड़ेगा. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज लोगों को भीषण गर्मी के साथ ही हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि दिन के दूसरे पहर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान दोपहर से शाम तक आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है, लेकिन तापमान 40 पार पहुंचने की संभावना है. दिन के तीसरे पहर यानी शाम के समय आंधी और हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी. 

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से भी ज्यादा जिलों में भीषण गर्मी के साथ ही लोगों को हीटवेव का सामना करना पड़ेगा. यह अगले दो दिन तक जारी रह सकता है. इनमें यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर शामिल हैं, जहां पर हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि यहां 3 से 4 दिनों बाद मानसून आने पर बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन उससे पहले गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा देगी. 

बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल जाएगी. यहां अगले कुछ ही दिनों में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे झमाझम बारिश का अनुमान है. बारिश के होते ही लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी. 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है. वहीं उत्तर-पूर्वी बिहार में भारी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि दक्षिण-पश्चिम बिहार में शुरुआती दो दिन हीटवेव का असर बना रह सकता है. 

हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिन की शुरुआत ही हिमाचल प्रदेश में हल्की हवा और बारिश के साथ होगी. लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. वहीं एक से 3 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी शिमला में 1 से 3 जुलाई के बीच हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं उत्तरखंड के कई जिलों में हल्की और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें देहरादून से लेकर पोड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और नैनीताल शामिल है. इन जगहों पर हल्की और भारी बारिश के साथ ही नैनीताल में लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है. 

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