आज का मौसम 4 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड में चलेंगी हवाएं, IMD अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए चक्रवाती दबाव ने पूरे मानसूनी तंत्र को अचानक आक्रामक बना दिया है. पूर्वी भारत से उठता हुआ यह सिस्टम अब मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

देशभर में मानसून सक्रिय होने के साथ ही कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम की मार को देखते हुए आईएमडी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी भी अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, उत्तरखंड और बिहार समेत 20 राज्यों तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश देखने को मिलेगी. वहीं पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड हो सकती है. नदियों का बढ़ता जलस्तर भी मैदानी इलाकों में खतरे की वजह बना हुआ है. आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा मौसम का हाल...

बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती दबाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए चक्रवाती दबाव ने पूरे मानसूनी तंत्र को अचानक आक्रामक बना दिया है. पूर्वी भारत से उठता हुआ यह सिस्टम अब मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर की ओर तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर मानसून के अंतिम दौर में हवाएं धीमी हो जाती हैं, लेकिन इस बार 70 किमी/घंटे की तूफानी रफ्तार ने स्थिति को खतरनाक बना दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि तेज़ बारिश के साथ पेड़ों के गिरने, बिजली के खंभे उखड़ने और निचले इलाकों में अचानक जलभराव का जोखिम कई गुना बढ़ चुका है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

​मौसम विभाग के अनुसार, ​आज दिल्ली एनसीआर सुबह की शुरुआत घटा और ठंडी हवा के साथ होगी, लेकिन दिन के दूसरे पहर में 15 से 20 किमी घंटे की हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. तापमान गिरकर 30°C के आसपास रहेगा, जिससे उमस से राहत तो मिलेगी, बारिश की आफत झेलनी पड़ सकती है. इसकी वजह से जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है.

यूपी के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम का कहर देखने को मिल सकता है. गौतमबुद्ध नगर से लेकर मेरठ, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी समेत 20 से भी ज्यादा जिलों में 60 से 70 किमी/घंटे की आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. नदी किनारे बसे जिलों में बनी बाढ़ की स्थिति और भयानक रूप ले सकती है.

बिहार से लेकर झारखंड तक में वज्रपात

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम की मार सिर्फ यूपी और दिल्ली में ही नहीं, बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल सकती है. यहां आज 40 किमी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ही पटना, गया और रांच समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है. आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए यहां बिजली गिरने की संभावना जताई है.

पहाड़ी इलाकों में भी स्थिति गंभीर

पिछले कई दिनों से जारी लगातार तेज बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला और नैनीताल तक में आज भी तेज बारिश बनी रहेगी. वहीं इन इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बन हुआ है. वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश और अल्मोड़ा से लेकर कई पहाड़ी इलाकों में चिंता जनक स्थिती बनी रहेगी.