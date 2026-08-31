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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 31 अगस्त: आज यूपी से लेकर बिहार तक 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का हाल

उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवती तूफान और दबाव की वजह से मैदानी इलाकों बादल जमकर बरस सकते हैं. इसके साथ ही तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. इससे बाढ़ से लेकर लैंडस्लाइड का खतरा कई गुणा बढ़ गया है. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 31, 2026, 07:19 AM IST

आज का मौसम 31 अगस्त: आज यूपी से लेकर बिहार तक 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का हाल

Credit Image-AI

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रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही सावन खत्म हो गया है, लेकिन देश भर में बारिश का दौर अभी भी जारी है. उत्तरप्रदेश से लेकर उत्तराखंड और बिहार के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. वहीं मौसम विभाग ने एक आज भी देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 40 से 80 की रफ्तार में हवाओं के साथ ही मूसलाधार बारिश के आसार हैं. कई जगहों पर आकाशीय बिजली की चमकेगी. आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल...

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से देश के पूर्वी और मध्य स्थित क्षेत्र में बारिश की संभावना बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, भारी बारिश की वजह से मैदानी और निचले क्षेत्रों में जलभराव से लेकर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ ही तेज हवाओं और बारिश से पेड़ टूटने से लेकर ट्रैफिक तक बाधित हो सकता है. 

अभी जारी रहेगा मानसून, जमकर होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, अभी मानसून अलर्ट मोड पर है. यही वजह है कि देश के कई इलाकों में अगले 12 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इनमें यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इनके कई जिलों में अचानक से पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. अगले कुछ दिनों में पूर्वी और मध्य भारत के साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का असर बना रहेगा. मौसम विभाग ने इसमें मुख्य रूप से यूपी से लेकर उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ को अलर्ट किया है. 

किन राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग ने आज देश के 18 राज्यों में हल्की से लेकर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है. इसको लेकर अलर्ट जारी है. इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नागालैंड, असम, मेघालय और झारखंड शामिल हैं. 

महानगरों से लेकर दिल्ली-एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

देश के प्रमुख महानगरों और इलाकों में आज बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है, जहां बीच-बीच में तेज हवाएं उमस से राहत दिलाएंगी. वहीं दूसरी ओर, राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी लोग चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से परेशान रह सकते हैं क्योंकि वहां बारिश की गतिविधियां फिलहाल थमी हुई हैं. इसके अलावा कोलकाता, भोपाल और रांची में भी बादलों के डेरा डालने से पारे में गिरावट आएगी.

पहाड़ी राज्यों में मंडराया भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा

पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए यह समय बेहद सावधानी बरतने का है. मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में उत्तराखंड के कई जिलों नैनीताल, चमोली, देहरादून और पिथौरागढ़ और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा कई गुणा बढ़ सकता है. ऐसे में इन इलाकों में जाने से बचें. 
 

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