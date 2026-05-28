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हीटवेव-लू की मार से मिलेगी राहत, बिहार-UP-दिल्ली समेत इन 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Weather Today, 28 May 2026: मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देश के 11 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. 29 मई से तापमान में गिरावट और केरल में मानसून की दस्तक संभव है.

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Pragya Bharti

Updated : May 28, 2026, 07:41 AM IST

हीटवेव-लू की मार से मिलेगी राहत, बिहार-UP-दिल्ली समेत इन 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम?
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Aaj Ka Mausam, 28 May 2026: उत्तर भारत पिछले कई दिनों से 45-48 डिग्री सेल्सियस की झुलसती गर्मी और लू की मार झेल रहा है. हालांकि, अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय हुए वेदर सिस्टम के कारण मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए देश के 11 राज्यों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की है.

देशभर में मौसम का हाल और अलर्ट

दिल्ली-NCR: 28 मई की शाम से ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. 29 मई से तापमान में गिरावट शुरू होगी.
उत्तर प्रदेश: वाराणसी, लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में 60-70 किमी की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है. पूर्वी यूपी में भारी बारिश के आसार हैं.
बिहार: पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा: यहां भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते धूल भरी आंधी और बारिश होगी, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की राहत मिल सकती है.
पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड-हिमाचल): चमोली, पिथौरागढ़, शिमला और कुल्लू में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.
दक्षिण भारत और मानसून: केरल में अगले 48 घंटों में मानसून की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है. तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है.

सावधानी और तैयारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्री-मानसून गतिविधियां इस बार अधिक आक्रामक हैं. तेज हवाओं और ओलावृष्टि को देखते हुए, विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सलाह दी है.
हालांकि, राहत की बड़ी खबर यह है कि 29 मई के बाद भीषण लू का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा. किसानों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसून की प्रारंभिक गति ही खरीफ फसलों की बुवाई की दिशा तय करेगी. भीषण गर्मी के बीच यह मौसम का करवट लेना करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आ रहा है.

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