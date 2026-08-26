आज का मौसम 26 अगस्त: 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 19 राज्यों में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट', जानिए अपने शहर का हाल

देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियबााद और गुरुग्राम में तड़के से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. 40 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवाएं सड़कों पर दृश्यता कम कर सकती हैं. हालांकि बारिश कम ही रहेगी.

सावन खत्म होने वाला है, लेकिन मानसून अभी जारी है. देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. आज भी कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और झमाझम बारिश की संभावना जताई है. वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश आसमानी आफत की तरह बरस रही है. लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों में जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जन ​जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है. आइए जानते हैं आज किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल...

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश के लगभग 19 राज्यों में आज मूसलाधार बारिश और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. इसके चलते कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है. भारी बारिश की चपेट में यूपी से लेकर बिहार, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य आ सकते हैं. यहां लोगों को जाम से लेकर जलभराव अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का डर, मैदानी इलाकों में जलभराव की आफत

मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मानसूनी बारिश रौद्र रूप दिखा रही है. यही वजह है कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, देहरादून, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, शिमला, मंडी और कुल्लू जैसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. पहाड़ियों से गिरने वाले पत्थरों के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो सकता है. कई जगहों पर स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है.

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश का प्रकोप जारी रहेगा. यहां पूर्वी यूपी के आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती में झमाझम बारिश की संभावनाा बनी हुई है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के पटना से लेकर गया समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. बिजली के खंभों और पुराने पेड़ों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है.

ऐसा रहेगा मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान का मौसम

वहीं मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान में आंधी तूफान का असर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के छतरपुर, ग्वालियर, सतना और रीवा में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अति-भारी बारिश की संभावना जताई गई है.इसके साथ ही राजस्थान के जयपुर व पूर्वी हिस्सों में आंधी-तूफान का असर देखने को मिल सकता है.