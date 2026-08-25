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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 25 अगस्त: दिल्ली-NCR समेत देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर लगातार जारी है. आज भी कई राज्यों में आसमानी बारिश आफत के रूप में प्रकट हो सकती है. लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 25, 2026, 07:34 AM IST

आज का मौसम 25 अगस्त: दिल्ली-NCR समेत देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

Image Credit: AI

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दिल्ली-एनसीआर समेत देश कई राज्यों में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं कई जगहों पर अगले 8 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक शामिल हैं. इन्हें लगाकर कुल 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 40 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आइए जानते हैं कहां पर कैसा रहेगा मौसम का हाल...

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और यूपी से होकर गुजर रही साइक्लोनिक ट्रफ लाइन ने पूरे उत्तर और मध्य भारत के वायुमंडल में हलचल पैदा कर दी है. इसका सीधा असर आपकी सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है. इसकी वजह से ही मौसम विभाग ने 13 राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें अगले 8 घंटों में भारी आंधी और बारिश की संभावना जताई है. 

यूपी और बिहार में आंधी के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई जिलों में भारी भरकम बारिश देखने को मिलेगी. यहां 50 से 80 किलोमीटर के बीच आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर से लेकर आगरा, मथुरा, अलिगढ़, गोरखपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. वहीं बिहार के लखीसराय, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा जैसे जिलों में 50 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का अनुमान है.

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़

मौसम विभाग के अनुसान, कम दबाव का क्षेत्र सीधे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर रहा है. यहां डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर और सागर जैसे इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं आंधी के साथ ही बारिश और आसमानी बिजली का खतरा बना हुआ है. लोगों को भारी बारिश के साथ ही 80 की रफ्तार से चलने वाली आंधी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में आईएमडी ने लोगों को जरूरत न होने पर घर से न निकलने की चेतावनी दी है. 

इन राज्यों में भी होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर कोटा और भरतपुर में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान-निकोबार में भी आज आसमानी बारिश आफत बनकर बरस सकती है. यहां पर 80 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र में जलभराव व अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है. 

दिल्ली एनसीआर में भी रहेगा ऐसा हाल

वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां सुबह की शुरुआत ही घटा के साथ होगी. यहां बादल छाएं रहेंगे. वहीं कुछ स्थानों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो रहेगा.

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