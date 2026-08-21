आज का मौसम 21 अगस्त: आज दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मिलेगी राहत, देश के 23 राज्यों में बरसेगी आसमानी आफत

उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम तक बारिश का प्रकोप जारी रहेगा. मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड में खतरा जाहिर किया है.

देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून पूरी तरह सत​र्क है. मौसम विभाग ने आज 23 राज्यों में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया है. देश के करीब 23 राज्यों में मानसून फिर से रौद्र रूप में आ चुका है. कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही तूफानी बारिश होने की संभावना है. वहीं दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है. हालांकि यहां बादल छाये रहेंगे.

पहाड़ों से मैदानों तक बारिश का शिकंजा

मौसम में अचानक आया यह खतरनाक बदलाव मध्य मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के एक साथ सक्रिय होने से आया है. इसी के चलते मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की हिदायत दी गई है. मौसम में आने वाले इस बदलाव की वजह से आज झमाझम बारिश रहेगी.

उत्तरखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइड का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो सकती है. यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है. इसको लेकर खतरा बना हुआ है. वहीं उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मेघायल और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश पड़ेगी. यहां अगले कुछ दिनों तक मौसम का हाल ऐसे ही रहने वाला है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों वीकेंड पर पहाड़ों का रुख करने वाले लोगों से यात्रा को तुरंत टालने की अपील की है.

ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का हाल

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश से लकर बिहार और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. यहां कुछ ही घंटों में मौसम बिगड़ सकता है. मौसक का ऐसा हाल उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में देखने को मिलेगा. आंधी के साथ ही भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में बारिश का प्रकोप जारी रहेगा.