आज का मौसम 20 अगस्त: अगले कुछ घंटों में 12 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का हाल

मानसून में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर पानी बरस रहा है. कई जगहों पर लोगों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आज भी देश के करीब 12 राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है.

देश में मानसून की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. हर दिन देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश बनी हुई है. वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा कई गुणा बढ़ गया है. ऐसे में जानते हैं कि आज यानी 20 अगस्त का मौसम कैसा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश से लेकर देश के करीब दर्जन भर राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती हैं. आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम...

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की रफ्तार में 20 अगस्त को बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और गरज का पूर्वानुमान जताया है. ऐसे में अपने पूरे दिन के प्लान को उसी हिसाब से री-शेड्यूल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

दिल्ली-NCR में उमस के बीच हल्की बारिश की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके यानी एनसीआर की नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की बात करें तो यहां सुबह बादल छाए रहेंगे. सुबह की शुरुआत उमस से हो सकती है, लेकिन दिन के अगले पहर में हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि लोगों को उमस की वजह से परेशानी हो सकती है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34°C से 37°C तक जा रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28°C रहने का अनुमान है. वहीं दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.

इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग आईएमडी ने देश के 12 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई दूसरे राज्य शामिल हैं, जहां जोरदार बारिश का अनुमान है. यहां पर भारी बारिश के साथ ही गरज चमक और आंधी के साथ ही बारिश हो सकती है. इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि इस दौरान लोगों को जलभराव से लेकर ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

पहाड़ी इलाकों में बारिश से लैंडस्लाइड की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी. पिछले कई दिनों से पड़ रही बारिश के चलते यहां लैंडस्लाइड का खतरा कई गुणा बढ़ गया है. इसी को देखते हुए पहाड़ों में घुमने जाने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है. यहां आज भी 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ही भारी बारिश की संभावना है.