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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 18 सितंबर: मानसून की वापसी के बीच इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-NCR में रहेगी उमस, IMD ने जारी किया अलर्ट

मानसून की वापसी के साथ ही कई राज्यों में आज भी झमाझम बारिश की संभावनाएं बनी हुई है. हालांकि यूपी से लेकर राजस्थान और हरियाणा में लोगों को सूरज तपस और उमस झेलनी पड़ सकती है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 18, 2026, 07:47 AM IST

आज का मौसम 18 सितंबर: मानसून की वापसी के बीच इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-NCR में रहेगी उमस, IMD ने जारी किया अलर्ट

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सितंबर का आधा से भी ज्यादा महीना बीत चुका है. ऐसे में मानसून की भी वापसी होने लगी है, लेकिन वापसी होता मानसून भी झमाझम बारिश के मूड में है. यही वजह है कि मौसम विभाग ने आज देश के 12 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में लोगों को तीखी धूप और उमस झेलनी पड़ेगी. आइए जानते हैं कि आज देश के किन राज्यों में बादलों का डेरा रहेगा और कहां लोगों को पसीने से दो-चार होना पड़ेगा.

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में रहेगी उमस भरी गर्मी

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही और हल्की फुहारों ने तापमान पर लगाम तो लगाई है, लेकिन नमी (Humidity) ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में नमी के कारण तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है. हालांकि, कुछ चुनिंदा जगहों पर ठंडी हवा के झोंके और हल्की बूंदाबांदी चिलचिलाती गर्मी से राहत दिला सकती है.

बिहार, बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, एक तरफ जहां देश के कई हिस्से सूखे की आहट महसूस कर रहे हैं, वहीं पूर्वी भारत में मानसूनी गतिविधियां अभी थमी नहीं हैं. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में आज भारी बारिश के साथ-साथ वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने संभावना बनी हुई है. आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी ​किया है. इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बादलों के बरसने के पूरे आसार हैं. लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है. 

मानसून की विदाई और गर्मी की वापसी

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के पश्चिमी छोर से मानसून अब अपनी विदाई की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है. यहां मौसम के मिजाज में बदलाव साफ दिखने लगा है, जहां एक तरफ कुछ जिले बीकानेर, जयपुर और जोधपुर में इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की फुहारें गिर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश का दायरा सिमटने से तीखी धूप और गर्मी अपना असर दिखाने लगी हैं. मानसून की वापसी के बाद तापमान में होने वाली बढ़ोतरी परेशान कर सकती है. 

देश के इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बदरा

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर फिर से जोर पकड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तरी तमिलनाडु के करीब 11 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. वहीं, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

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