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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 17 सितंबर: अगले कुछ घंटों में 12 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-एनसीआर का हाल

बंगाल की खाड़ी और असम के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बादलों ने खतरनाक घेराबंदी कर ली है. इसकी वजह से देश के करीब 12 से भी ज्यादा राज्यों में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 17, 2026, 07:30 AM IST

आज का मौसम 17 सितंबर: अगले कुछ घंटों में 12 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-एनसीआर का हाल

Credit Image: AI

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मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है. अगले कुछ ही घंटों में कुछ राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी को और बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने अनुसार, आज अगले कुछ घंटों के भीतर देश के कई बड़े राज्यों में भीषण आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस बार हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि संभलने का मौका भी मुश्किल से मिलेगा. आइए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल...

आसमान से बरसने वाली है आफत, 12 राज्यों में हाई अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले कुछ घंटों के भीतर आज उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु सहित कुल 12 राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ने वाला है. बंगाल की खाड़ी और असम के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बादलों ने खतरनाक घेराबंदी कर ली है. अगर आप आज सफर पर निकलने की सोच रहे हैं, तो रास्ते में जाम या जलभराव का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की बारिश के साथ रहेगी हवा

आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चलेंगी. हवाओं के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है. नोएडा और गाजियाबाद में दिन के दूसरे पहर में बारिश की संभावना है. वहीं लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही हवाओं का दौर जारी रहेगा. 

70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, आज सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि हवा की रफ्तार सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कुछ इलाकों में हवाएं 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से थपेड़े मार सकती हैं. इतनी तेज आंधी में कमजोर पेड़ों, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है. आम आदमी के लिए सलाह साफ है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे वाहन बिल्कुल पार्क न करें.

रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज पर पड़ेगा सीधा असर

अचानक बदलने वाले इस मौसम का सबसे ज्यादा असर दफ्तर जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ेगा। अचानक झमाझम बारिश शुरू होने से ट्रैफिक ठप हो सकता है, जिससे समय पर पहुंचना मुश्किल होगा। इसके अलावा, निचले इलाकों में पानी भरने से रोजमर्रा के कामकाज पटरी से उतर सकते हैं। किसानों के लिए भी यह समय अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद सतर्क रहने का है।

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा

बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा दिया है. बारिश से मिट्टी ढीली हो चुकी है. पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिससे रास्ते बंद हो सकते हैं. वहीं, मैदानी और शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से घरों और दुकानों में पानी घुसने की आशंका है. इसलिए पहले से ही जरूरी एहतियात बरतना ही समझदारी होगी.

मध्य भारत और तटीय राज्यों में भी भारी बारिश

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर जैसे जिलों में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झोंके चल सकते हैं. वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और पालघर में भी भारी बारिश के साथ जनजीवन अस्त-व्यस्त होने की पूरी आशंका है. इन इलाकों में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें.

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