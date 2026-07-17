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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Aaj Ka Mausam, 17 July: यूपी-बिहार सहित इन 17 राज्यों में तेज बारिश-तूफान से होगा दोतरफा वार, आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Weather Update Today, 17 July 2026: मौसम विभाग ने यूपी-बिहार सहित 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया है. सुरक्षित रहें और अपने क्षेत्र के ताजा वेदर अपडेट्स के लिए यहां देखें.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 17, 2026, 06:55 AM IST

Aaj Ka Mausam, 17 July: यूपी-बिहार सहित इन 17 राज्यों में तेज बारिश-तूफान से होगा दोतरफा वार, आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम?
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Weather Update Today, 17 July 2026: देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने आज, 17 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ गया है.

बंगाल की खाड़ी में हलचल और बारिश का कारण

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब 'सुस्पष्ट लो प्रेशर एरिया' में बदल गया है. इसके अगले दो दिनों में उत्तर ओडिशा और गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम का सीधा असर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ-साथ पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर दिखाई दे रहा है.

इन राज्यों में है भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कुल 17 राज्यों को चेतावनी पर रखा है. इन राज्यों में हल्की से लेकर मूसलाधार बारिश और 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. कहीं-कहीं बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली-NCR में बादलों का डेरा

राजधानी दिल्ली में आज 17 जुलाई को आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. फिलहाल भीषण राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. हालांकि, 18 जुलाई से मौसम करवट लेगा और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिससे पारा लुढ़कने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल

यूपी के पूर्वी जिलों जैसे वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में आज अच्छी बारिश के आसार हैं. वहीं, पश्चिमी यूपी में 19 से 22 जुलाई तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. बिहार की बात करें तो, 17 से 21 जुलाई के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है. आज बांका और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 18 जुलाई को पटना और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 22 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इन राज्यों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में भी 19 से 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

झारखंड और राजस्थान में सतर्कता

झारखंड में 17 से 22 जुलाई तक व्यापक बारिश का दौर चलेगा, जिसमें 40 से 60 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी 22 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

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