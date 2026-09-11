आज का मौसम 11 सितंबर: 15+ राज्यों में आफत की बारिश, दिल्ली-NCR में भी बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

आज भी अलग अलग राज्यों में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे. हालांकि देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश और आंधी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ जगहों स्थितियां मुश्किल हो सकती हैं.

देश के दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में अभी भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हैं. यही वजह है कि बिहार से लेकर यूपी और मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. आज भी मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में बादल छा जाएंगे. इसके बाद जोरदार बारिश की संभावना है. वहीं कुछ राज्यों में लोगों को भारी बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल...

इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और असम व अरुणाचल प्रदेश में आंधी के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही बदल छाए रहेंगे. आइए जानते हैं कि आपके अपने राज्य में आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है...

दिल्ली-एनसीआर में बादलों का डेरा, हल्की फुहारों की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे सटे इलाकों में आज आसमान मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा. दिन की शुरुआत के साथ ही बादल छाए रहेंगे. दिन ढलते-ढलते या दोपहर के आसपास हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है, जिन लोगों को दफ्तर या बाहर निकलना है, उन्हें उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, हालांकि ट्रैफिक के मामले में हल्की रुकावट और जाम का सामना करना पड़ सकता है.

पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. इन राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. वहीं लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और किसानों की पकी-पकाई फसलों को नुकसान पहुंचने की चिंता बढ़ गई है. सफर करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रूट की जानकारी जरूर ले लें.

पहाड़ों और उत्तर भारत में धूप और छांव का खेल

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आज धूप और बादलों की आंख-मिचौली जारी रहेगी. दोपहर या शाम के वक्त छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूप निकलने के कारण तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रह सकता है, जिससे हल्की गर्मी महसूस होगी.