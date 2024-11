Aadhaar Card News: आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन घर बैठे अपना आधार को अपडेट किया जा सकता है.

Aadhaar Card Update Last Date: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जो हर भारतीय के पास होना जरूरी है. आधार को हर 10 साल में अपडेट करना पड़ता है. जिन कार्ड होल्डर्स का आधार बने 10 साल हो गए हैं, वह फ्री में अपडेट कर सकता है. इसके अलावा नाम, फोटो या अन्य चीज भी मुफ्त में अपडेट की जा सकती हैं.

UIDA की तरफ से फ्री में अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की गई है. इस बीच आप Aadhaar Card अपडेट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं. अगर 14 दिसंबर के बाद कोई आधार अपडेट कराना चाहगा तो उसे चार्ज देना पड़ेगा.

आधार अपडेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं. इसमें आप फोटो, पता, लिंग, नाम, जन्मतिथि आदि बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट की जा सकती है.

आधार अपडेट के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ऐलान किया कि 14 दिसंबर, 2024 तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन घर बैठे अपना आधार को अपडेट किया जा सकता है. आधार अपडेट करने के लिए आपको राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या अन्य एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ सकती है.

How to Update Aadhar Card Online For Free

Step 1. सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं.

Step 2. यहां ओटीपी के जरिए लॉगइन करें.

Step 3. इसके बाद आपकी प्रोफाइल आ जाएगी. यहां जो जानकारी आपको बदलनी है उसे अपडेट करें.

Step 4. इसके बाद प्रूफ लगाकर सबमिट कर दें. डॉक्यूमेंट की PDF, PNG या JPEG साइज 2 एमबी से कम नहीं होनी चाहिए.

Step 5. 14 दिसंबर तक कोई शुल्क नहीं होने की वजह से आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

