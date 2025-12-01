हरियाणा के रोहतक में नेशनल पैरा एथलीट की शादी में मामूली बात पर हत्या, आखिर हुआ क्या था?

हरियाणा के रोहतक में एक राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट की मार-मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है. एथलीट एक शादी समारोह में गया था और वहीं कुछ लोगों से उसकी बहस हो गई और अंजाम हत्या तक पहुंच गया.

पुलिस जांच में पता चला है कि 27 नवंबर की शाम रोहित धनखड़ और उसका दोस्त जतिन रेवाड़ी खेड़ा में एक रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने गए थे. समारोह के दौरान, रोहित ने कुछ बच्चों की हरकतों पर आपत्ति जताई और उनसे बहस हो गई. शादी के बाद, जब रोहित रोहतक लौट रहा था, तो आरोपियों ने पहले रोहित की कार पर पीछे से हमला किया और फिर 15-20 की संख्या में आए लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी.

हमले के बाद, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मृतक एथलीट की पहचान रोहित धनखड़ के रूप में की है. रोहित धनखड़ का शनिवार को पंडित बीडी शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया.

घटना के बारे में रोहित के दोस्त जतिन ने बताया, "रोहित और मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे. ये लोग गाली-गलौज कर रहे थे, इसलिए हमने विरोध किया. मेरे जीजा के दखल के बाद मामला शांत हुआ. हालांकि, करीब एक घंटे बाद जब हम कार्यक्रम स्थल के लिए निकले तो उन्हीं लोगों ने हमारी गाड़ी रोक ली. मैंने उनसे कहा, "कल बात करते हैं." लेकिन तब तक वे रोहित वाली खिड़की वाली सीट की खिड़की खोलने में कामयाब हो गए थे. फिर उन्होंने मेरे बगल वाली खिड़की के शीशे पर रॉड से हमला कर दिया. जब हम निकले तो उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया. उन्होंने एक रेलवे क्रॉसिंग पर हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और फिर हम पर हमला कर दिया. उनकी एक गाड़ी हमसे आगे और तीन पीछे थीं. उन्होंने रोहित को पकड़ लिया, जबकि मैं भागने में कामयाब रहा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से