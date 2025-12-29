टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डंपर खाक, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि

आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में येलामंचिली रेलवे स्टेशन के पास सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 की सुबह टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 18189) के दो डिब्बों में आग लग गई. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है,

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के यलमंचिली इलाके में अज सोमवार तड़के 29 दिसंबर 2025) एक बड़ा रेल हादसा हो गया. टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के बी1 और एम2 कोच में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, समय रहते लोको पायलट और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से कई यात्रियों की जान बचा ली गई है.

जानकारी के मुताबिक आग लगने की घटना रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई. जैसे ही लोको पायलट को कोच से धुआं उठने की सूचना मिली उसने ट्रेन को तुरंत रोक दिया. इसके बाद रेलवे स्टाफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना सोमवार तड़के करीब 12:45 बजे मिली थी. आग लगने के समय बी1 कोच में 82 यात्री और एम2 कोच में 76 यात्री सवार थे. दुर्भाग्यवश, बी1 कोच से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि कई अन्य यात्री बाल-बाल बच गए.

अधिकारियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि दोनों कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गए. सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों डिब्बों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है. वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. रेलवे और पुलिस की संयुक्त टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की सही संख्या और आग लगने की वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

खबर अभी अपडेट हो रही है.