Delhi University Canteen Fire : दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ग्वायर हॉल की कैंटीन में आग लग गई है. कुल 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस आगजनी में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.

चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

दिल्ली विश्वविद्यालय की कैंटीन में लगी इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और आसमान धुएं के गुबार से भर गया. हालांकि, इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां भेजी गईं. दमकल की इन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग में हताहत नहीं हुई है लेकिन कैंटीन का सामान जलकर खाक हो गया है.

A fire broke out in a canteen at Gwyer Hall, Main Campus, University of Delhi. A total of 4 fire tenders rushed to the spot and the fire was later brought under control. No injuries or casualties were reported: Delhi Fire Services



(Source: Delhi Fire Service) pic.twitter.com/RwysCYWExQ