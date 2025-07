VIRAL VIDEO: बारिश के बीच घूमने निकली चीता फैमिली, हाईवे पर शावकों की चहलकदमी, देखें वीडियो

श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क की चर्चित मादा चीता 'ज्वाला' को हाल ही में विजयपुर के गसवानी क्षेत्र में अपने तीन शावकों के साथ देखा गया. खास बात यह रही कि बारिश के दौरान उसका एक शावक ग्वालियर-विजयपुर हाईवे के किनारे टहलता नजर आया, जबकि दो अन्य शावक जंगल में समानांतर चलते दिखे. यह नजारा देखकर आसपास के ग्रामीणों और गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ मौके पर जुट गई.

राहगीर रामचंद्र शर्मा द्वारा क्लिक की गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में ज्वाला और उसके शावकों की उपस्थिति ने वन्यजीव प्रेमियों और आम लोगों का ध्यान खींचा है. यह नजारा कूनो नेशनल पार्क की जैव विविधता और वहां चल रहे चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता की एक झलक भी है.

वन विभाग ने इस घटना के बाद सतर्कता बढ़ा दी है. कूनो के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया कि ज्वाला और उसके शावकों पर लगातार ट्रैकिंग टीम की निगरानी है. सभी चीते स्वस्थ हैं और सामूहिक शिकार करने की कला सीख रहे हैं, जो उनके प्राकृतिक व्यवहार का संकेत है. यह चीता परियोजना के लिए सकारात्मक संकेत है.

ज्वाला को 'घुमक्कड़ रानी' कहा जाता है क्योंकि वह पहले भी कई बार कूनो, शिवपुरी, मुरैना और आसपास के जंगलों का भ्रमण कर चुकी है. उसकी सक्रियता और अनुकूलन क्षमता उसे अन्य चीतों से अलग बनाती है.

Glimpses from Kuno!



📹1: Cheetahs Agni and Vayu after hunting and enjoying a full meal in the grassland of Kuno National Park.



📹2: 18-month-old male cubs of Cheetah Aasha have formed a coalition; resting after a hunt and meal in the wilderness of Kuno. pic.twitter.com/NFwjtU1UUz