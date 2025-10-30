मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल
भारत
बेंगलुरु में 'अल्लाह हू अकबर' चिल्लाते हुए एक बांग्लादेशी युवक मंदिर में घुस गया. उसने जूते से मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया.
देश के एक प्रमुख शहर बेंगलुरु में धार्मिक उन्माद और तोड़फोड़ का प्रयास करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक युवक ने मंदिर के अंदर घुसकर न केवल धार्मिक नारे लगाए, बल्कि मूर्तियों को जूते से अपमानित करने और उन पर हमला करने की भी कोशिश की. स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई.
यह पूरी घटना बेंगलुरु के एक मंदिर परिसर के अंदर हुई. रिपोर्ट के अनुसार, एक युवक अचानक मंदिर में घुस गया और जोर-जोर से 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाने लगा. धार्मिक नारे लगाने के बाद, युवक ने तुरंत अपना जूता निकाला और जूते से मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश की. युवक की इस हरकत को देखकर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु भड़क गए और तुरंत उसे काबू करने के लिए आगे बढ़े. हंगामे के तुरंत बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई.
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान हुई, जिससे पता चला कि यह युवक एक बांग्लादेशी नागरिक है. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवक किस मकसद से मंदिर में घुसा था, और क्या उसके इस कृत्य के पीछे कोई बड़ी साज़िश या समूह शामिल है. इस घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने तुरंत शांत कराया.
