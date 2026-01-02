8th Pay Commission: इस राज्य में सबसे पहले होगा 8th Pay कमीशन गठित, मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान

8th Pay Commission: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है. सीएम ने कहा है कि असम देश का पहला राज्य बनेगा जो सबसे पहले आठवें वेतन आयोग का गठन करेगा.

8th Pay Commission: 8th Pay Commission को लेकर बीते समय से लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रही है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि 8वें वेतन आयोग का सबसे पहले गठन करेगा. उन्होंने इसे कर्मचारी कल्याण की खातिर एक अहम कदम बताते हुए असम की संवेदनशील और प्रगतिशील शासन प्रणाली का प्रतीक बताया.

आयोग का मकसद महज वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं

इसके बारे में ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि असम सरकार अपने कर्मचारियों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सम्मान और जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आठवें वेतन आयोग के गठन की बात करना भी इसी का नतीजा है. उन्होंने साफ किया कि आयोग का मकसद महज वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देना भी होगा.

CM ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

असम CM ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'असम देश का पहला राज्य होगा जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा, जो कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक अहम कदम है.'बता दें कि राज्य सरकार स्टेट पे कमीशन गठित करती है. यह राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है. इसमें सरकारी विभाग, राज्य की पुलिस, राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्टाफ और राज्य सरकार के पेंशनधारी शामिल होते हैं. कमीशन, राज्य के सरकारी कर्मचारियों का पे स्केल, भत्ते और पेंशन तय करता है.

