8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार न आयोग की शर्ते साफ कर दी है. जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा.

8th Pay Commission: इस साल यानी की साल 2025 की आखिरी DA कि बढ़ोत्तरी हो चुकी है. और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है. वहीं सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्ते भी साफ कर दी है इनता ही नहीं आयोग ने अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देने का आदेश दिया है. इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारियों को इसका एरियर (बाकी वेतन) 1 जनवरी 2026 से मिलेगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर के बाद DA, HRA और TA जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे या फिर इन पर विराम लग जाएगा.

मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होगी गणना

दलअसल क्लियर टैक्स की टैक्स एक्सपर्ट सीए चांदनी आनंदन के अनुसार, "8वें वेतन आयोग के लागू होने तक, महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती रहेगी. इस प्रतिशत को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, नवीनतम आर्थिक संकेतकों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जाता है." इतना ही नहीं इस प्रतिशत को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में, नवीनतम आर्थिक संकेतकों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जा रहेगा.

महंगाई भत्ते का क्या होगा

अब अगर 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की बात करें तो आयोग मंहगाई भत्ते में मूल वेतन में मिलाकर एक नया वेतन ढांचा तैयार करेगा. तब तक, मौजूदा महंगाई भत्ते की गणना यथावत रहेगी। आनंदन के अनुसार, "आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, जिससे एक नया वेतन ढांचा तैयार होगा. इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में एक अलग भत्ते के रूप में मौजूद है, कर्मचारी के मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगा.'

