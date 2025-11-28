FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रायसेन रेप केस को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी सलमान को मौत की सजा देने की मांग | उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी | कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ | SIR को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंची TMC, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग | मस्जिद के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति का प्रदर्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

Homeभारत

भारत

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार न आयोग की शर्ते साफ कर दी है. जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 28, 2025, 09:21 AM IST

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

8th Pay Commission: इस साल यानी की साल 2025 की आखिरी DA कि बढ़ोत्तरी हो चुकी है. और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है. वहीं सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्ते भी साफ कर दी है इनता ही नहीं आयोग ने अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देने का आदेश दिया है. इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारियों को इसका एरियर (बाकी वेतन) 1 जनवरी 2026 से मिलेगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या  31 दिसंबर के बाद DA, HRA और TA जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे या फिर इन पर विराम लग जाएगा. 

मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होगी गणना

दलअसल क्लियर टैक्स की टैक्स एक्सपर्ट सीए चांदनी आनंदन के अनुसार, "8वें वेतन आयोग के लागू होने तक, महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती रहेगी. इस प्रतिशत को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, नवीनतम आर्थिक संकेतकों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जाता है." इतना ही नहीं इस प्रतिशत को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में, नवीनतम आर्थिक संकेतकों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जा रहेगा. 

महंगाई भत्ते का क्या होगा

अब अगर 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की बात करें तो आयोग मंहगाई भत्ते में मूल वेतन में मिलाकर एक नया वेतन ढांचा तैयार करेगा. तब तक, मौजूदा महंगाई भत्ते की गणना यथावत रहेगी। आनंदन के अनुसार, "आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, जिससे एक नया वेतन ढांचा तैयार होगा. इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में एक अलग भत्ते के रूप में मौजूद है, कर्मचारी के मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगा.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल
अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी
दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी
यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर 
यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर
भारत के वो 4 अनोखे झरने कौन से हैं जिनका सीधा संबंध अंतरिक्ष से है?
भारत के वो 4 अनोखे झरने कौन से हैं जिनका सीधा संबंध अंतरिक्ष से है?
MORE
Advertisement
धर्म
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
MORE
Advertisement