8th Pay Commission: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! इस राज्य ने किया 8वें वेतन आयोग का गठन, कब तक आएगी बढ़ी हुई सैलरी?

8th Pay Commission Updates: इस राज्य के सरकार ने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी है. इससे प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी व पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी.

8th Pay Commission Updates: राजस्थान के सरकारी गलियारों में इन दिनों खुशी का माहौल है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 8वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें बड़ी राहत भी देगा.

वेतन और भत्तों में संभावित उछाल

कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग है कि वेतन निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव किया जाए. 8वें वेतन आयोग से निम्नलिखित उम्मीदें लगाई जा रही हैं-

फिटमेंट फैक्टर: वर्तमान में यह 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है.

न्यूनतम वेतन: यदि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,500 से 50,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है.

भत्ते: मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल अलाउंस और यात्रा भत्तों में भी महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है.

12.5 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार के इस फैसले का व्यापक असर होगा.

8 लाख नियमित कर्मचारी जो वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं.

4.5 लाख पेंशनभोगी जिनकी पेंशन राशि में सम्मानजनक वृद्धि होगी.

कमेटी पुरानी पेंशन योजना और NPS के वित्तीय संतुलन पर भी अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश करेगी.

कब से लागू होगा और कितना मिलेगा एरियर?

विशेषज्ञों और सूत्रों की मानें तो राजस्थान सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान सकती है. चूंकि केंद्र सरकार भी इसी समय सीमा के आसपास निर्णय ले सकती है, इसलिए राज्य कर्मचारियों को लागू होने की तिथि से पिछला बकाया यानी एरियर भी मिलने की पूरी उम्मीद है.

राजस्थान सरकार की सक्रियता

अमूमन राज्य सरकारें केंद्र के फैसले का इंतजार करती हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने पहले ही कमेटी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ही केंद्र की ओर से हरी झंडी मिले, राज्य में बिना किसी प्रशासनिक देरी के इसे तुरंत लागू किया जा सके.

