आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट करने के लिए करीब 58 नेताओं का डेलिगेशन विदेश जाएगा. भारतीय सांसद विदेश में जाकर बताएंगे कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पाकिस्तान जो झूठा प्रचार कर रहा है. उसके झूठ को बेनकाब किया जाएगा. इस डेलिगेशन में सरकार ने विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया है. जिनको अलग-अलग देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन नेताओं को 7 डेलिग्ट्स अलग-अलग देशों में जाएंगी. इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा. इसमें JMM सांसद सरफराज अहमद, टीडीपी सांसद जीएम हरिश बालयोगी, बीजेपी सांसद शशांक मणि श्रिपाठी, बीजेपी सांसद भुबनेश्वल कालिता, शिवसेना सांसद मिलिंद मुरली देवरा, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और तरंगति सिंह संधू होंगे.

एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलिगेशन मिस्र, कतर और इथियोपिया का दौरा करेगा. वहीं, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व 8 सांसदों का डेलिगेशन रूस, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया जाएगा.

क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा, "मैं वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रही हूं. मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करती हूं. मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनका बहुत आभारी हूं. विदेश में हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का भारत का एकजुट और अटूट संदेश देना है. हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं मजबूत और अडिग. जय हिंद.'

