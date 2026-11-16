65 सीटें और मिशन हिंदुत्व, 16 नवंबर से मथुरा में जुटेंगे नितिन नवीन सहित BJP के बड़े दिग्गज, भाजपा के लिए ब्रज महत्वपूर्ण क्यों?

मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय बैठक में आगामी चुनावी से संबंधित प्लानिंग की जाएगी. बैठक में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे.

2022 के चुनाव में ब्रज क्षेत्र की 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी

2017 के विधानसभा चुनाव में 65 में से बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी की धार्मिक शहरों में लगातार सक्रियता ने सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं. अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर 16 नवंबर से शुरू हो रहा है. बीजेपी का लगातार काशी, अयोध्या और मथुरा में बड़ी बैठकें करना सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के चुनाव से पहले हिंदुत्व की सियासत को धार देने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है.

मथुरा में सोमवार से होने वाली दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी प्रभारी विनोद तावड़े, सीएम योगी और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी. बैठक के बाद बीजेपी कई बड़े ऐलान भी कर सकती है.

कृष्ण की धरती पर बीजेपी की बैठक

बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व हमेशा से प्रमुख पहचान रहा है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के विकास तक भाजपा ने धार्मिक आस्था को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. अब मथुरा में बीजेपी की सक्रियता ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है.

अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों धार्मिक शहर यूपी की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से जुड़े हैं. ऐसे में चुनाव से पहले इन तीनों केंद्रों पर बीजेपी की सक्रियता को राजनीतिक तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है.

हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को सीधे निशाने पर ले रहे हैं. उनके बयानों में धार्मिक पहचान, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से दिखाई दे रहा है. भाजपा की कोशिश है कि हिंदुत्व के अपने पारंपरिक एजेंडे को चुनाव से पहले और मजबूत किया जाए. सीएम योगी की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान हिंदुत्व की छवि मानी जाती है. ऐसे में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी इसे और मुखर करने की तैयारी में है.

सिर्फ मंदिर नहीं, रिपोर्ट कार्ड होगा चुनावी हथियार

भाजपा और योगी सरकार यह भी जानती है कि केवल धार्मिक मुद्दों के सहारे चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इसीलिए काशी, अयोध्या और मथुरा में धार्मिक पर्यटन के साथ बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है.

अयोध्या में राम मंदिर और शहर के विकास कार्य, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी योजनाएं सरकार के विकास के दावों का हिस्सा हैं. चुनाव में कानून-व्यवस्था, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का असर भी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

2027 से पहले मथुरा पर नजर

अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का मुद्दा भाजपा की हिंदुत्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय रहा है. ऐसे में मथुरा में बीजेपी को हो रही दो दिवसीय बैठक और सीएम सहित बड़े दिग्गजों का जमावड़ा राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विपक्ष की चुनौती और भाजपा की प्लानिंग

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष भाजपा की हिंदुत्व राजनीति में सेंध मारने की रणनीति बना रहा है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं. दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था और विकास को एक साथ रखकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ब्रज?

ब्रज क्षेत्र में करीब 19 जिले आते हैं, जिसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, और बरेली मंडल सहित कई जिले शामिल हैं. विधानसभा सीटों की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में 65 सीटें आती हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 और 2017 में 57 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि ब्रज बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यहां बैठक कर बीजेपी इसे और मजबूत करना चाहती है. उन्होंने बताया कि बैठक के बाद आगामी चुनाव से संबंधित बीजेपी कई बड़े ऐलान भी कर सकती है.

ये भी पढ़ें - 'भारत में 97 करोड़ वोटर, डेमोक्रेसी पर लेक्चर गलत', हैदराबाद में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' बोलने वाले यूरोपियन नेता को इटली की MP ने दिखाया आईना