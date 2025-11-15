FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स

बिहार के जनादेश ने एक बार फिर यह प्रदर्शित कर दिया है कि किस प्रकार सामाजिक गठबंधन, चतुर चुनाव प्रबंधन और सुस्पष्ट नेतृत्व विकल्प राजनीतिक परिदृश्य को निर्णायक रूप से बदल सकते हैं. इन सब के बीच ये बिहार चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के पीछे क 6 कारण भी जान लें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 15, 2025, 07:23 AM IST

बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स

एनडीए की जीत का सीक्रेट

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शानदार प्रदर्शन किसी एक कारक का परिणाम नहीं था, बल्कि सही समय पर कई पहलुओं के एक साथ आने का परिणाम था. महिलाओं और ईबीसी परिवारों पर लक्षित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ नीतीश कुमार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर दीर्घकालिक ध्यान दिए जाने से एनडीए को मजबूत प्रदर्शन में मदद मिली. चलिए उन 6 फैक्टर्स को बारिकी से समझें जो बिहार में एनडीए को बढ़त दिलाने का काम की.
 
1. महिला-ईबीसी गठबंधन: इस चुनाव की सबसे खास बात महिला मतदाताओं का असाधारण मतदान था. कम से कम सात ज़िलों में, महिलाओं ने पुरुषों से 14 प्रतिशत या उससे ज़्यादा वोट हासिल किए, जो एनडीए के पक्ष में एक बड़ा बदलाव था.


लिंग अंतर किशनगंज (19.5 प्रतिशत) में चरम पर है, इसके बाद मधुबनी (18.4 प्रतिशत), गोपालगंज (17.72 प्रतिशत), अररिया (14.43 प्रतिशत), दरभंगा (14.41 प्रतिशत), और मधेपुरा (14.24 प्रतिशत) हैं.

सीवान , पूर्णिया, शिवहर , सीतामढी , सहरसा , पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया , समस्तीपुर और बांका जैसे कई अन्य जिलों में भी इसी तरह के रुझान दिखाई दिए, जहां महिलाएं पुरुषों से 10 अंक से अधिक आगे रहीं .

महिलाओं को लक्षित कर चलाई गई अनेक कल्याणकारी योजनाएं - 10,000 रुपये नकद जमा से लेकर जीविका दीदी योजना तक - और ईबीसी परिवारों के साथ-साथ नीतीश कुमार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर लंबे समय से ध्यान दिए जाने के कारण एक मजबूत और वफादार समर्थन आधार बना जो अब भी कायम है.
 
2. मज़बूत जातीय गठबंधन: एनडीए एक व्यापक और मज़बूत जातीय गठबंधन बनाने में कामयाब रहा. पारंपरिक अगड़ी जातियाँ इस गठबंधन के साथ मज़बूती से जुड़ी रहीं, जबकि ओबीसी, ईबीसी और दलितों का एक बड़ा हिस्सा इसके पीछे एकजुट हो गया. इस इंद्रधनुषी गठबंधन ने विपक्ष के किसी भी जातीय गणित को बेअसर कर दिया.

3. 2020 के बाद बेहतर चुनाव प्रबंधन: 2020 के चुनाव में उजागर हुई कमियों से सीखे गए सबक ने एनडीए को इस बार अपनी चुनावी मशीनरी को नए सिरे से गढ़ने में मदद की. पूरे चुनाव अभियान के दौरान सहयोगियों के बीच समन्वय, बेहतर संदेश और बूथ स्तर पर बेहतर प्रबंधन साफ़ दिखाई दिया.

भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल ने भी अधिक सुचारू और एकजुट पहुंच में योगदान दिया.

4. विपक्ष बंटा हुआ: एनडीए ने जहां एक ओर समन्वित प्रदर्शन किया, वहीं महागठबंधन बिखरा हुआ दिखाई दिया. कई निर्वाचन क्षेत्रों में, गठबंधन को दोस्ताना मुकाबलों और वोट ट्रांसफर में स्पष्टता की कमी का सामना करना पड़ा. एकीकृत रणनीति के अभाव ने विपक्ष की चुनौती को कमज़ोर कर दिया, जिससे एनडीए को स्वाभाविक बढ़त मिल गई.

5. महागठबंधन मुस्लिम-यादव आधार को मजबूत करने में नाकाम रहा: पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक महागठबंधन की अपेक्षा के अनुरूप मजबूत नहीं हुआ. सीमांचल क्षेत्र में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से मुस्लिम वोटों में विभाजन का संकेत देता है, जिससे महागठबंधन की संभावनाएँ उसके मज़बूत क्षेत्रों में भी कमज़ोर हुई हैं. यादव वोटों में भी विविधता के संकेत मिले हैं, और एक वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के मूल आधार से दूर चला गया है.
 
6. 'जंगल राज' का भूत: बिहार के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के दिलों में "जंगल राज" के दौर की यादें आज भी गहरी हैं. राजनीतिक बदलावों और आलोचनाओं के बावजूद, नीतीश कुमार को एक उदारवादी, राज्य के राजनीतिक पटल पर एक स्थिर और ज़्यादा स्वीकार्य चेहरा माना जाता है. इस धारणा ने एनडीए को खुद को एक सुरक्षित और ज़्यादा विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करने में मदद की.

बिहार में एनडीए की जीत कोई रातोंरात हुई घटना नहीं थी. यह महिलाओं के नेतृत्व में मतदान, जातिगत एकजुटता, बेहतर प्रबंधन, बिखरा हुआ विपक्ष और अनिश्चितता के बजाय निरंतरता चाहने वाले मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने वाले नेतृत्व पर आधारित थी. यह जनादेश सामाजिक बदलावों और बिहार की राजनीतिक यादों के स्थायी महत्व, दोनों को दर्शाता है.

 

