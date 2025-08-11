भारत ने 5 PAK लड़ाकू विमान मार गिराए, IAF चीफ के बयान से बौखलाया PAK, मंत्री ने क्या कहा? देखिए

Pakistan refutes Air Force chief's claims:भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रख दी कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान के 5 विमान गिराए थे. पाकिस्तान अब मुंह की खाने के बाद तिलमिला रहा है और उसके वायुसेना प्रमुख को ज्यादा मिर्ची लगी और बौखलाहट साफ नजर आ रही है.

Pakistani aircraft shot down in Operation Sindoor:भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे. मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाँच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक निगरानी विमान को मार गिराया था, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी थी. इस तरह अब पाकिस्तान की किरकिरी होती दिख रही है.

पाकिस्तान का पोलखोल

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. भारतीय वायु सेना (IAF) ने दावा किया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का एक भी सैन्य विमान न तो गिराया गया और न ही नष्ट किया गया. भारतीय वायु सेना प्रमुख ने सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रखी, जिसके बाद पाकिस्तान को आगे आकर बोलने पर मजबूर होना पड़ा. हालांकि, इस बार पाकिस्तान की आंखें खुल गईं.



समझ से परे दावे

भारत ने एक भी पाकिस्तानी विमान को न तो मार गिराया है और न ही नष्ट किया है. पिछले तीन महीनों में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है. इसके विपरीत, पाकिस्तान ने उस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया को तकनीकी जानकारी दी थी, ऐसा ख्वाजा आसिफ ने अपने बचाव में कहा. आसिफ ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा अब किए गए दावे समझ से परे हैं और गलत समय पर किए गए हैं.

पाकिस्तान का भौंरा उड़ गया है

इस बीच, नियंत्रण रेखा (LOC) पर भारत को और ज़्यादा नुकसान हुआ है. सोशल मीडिया पर भी माँग की गई है कि अगर सच्चाई की पुष्टि करनी है, तो दोनों देशों को अपने विमानों का विवरण स्वतंत्र जाँच के लिए खोल देना चाहिए. हालाँकि, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है.



आतंकवादी ठिकानों पर हमला



भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और सीमा के पास स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद की गई थी. उन्होंने कहा कि इस बार हमारे पास सबूत हैं, इसलिए बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसा विवाद नहीं होगा.

