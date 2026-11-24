Anant Singh Daughter Wedding: अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को होने वाली शादी में 4 से 5 लाख मेहमानों के पहुंचने और 150 से अधिक पकवानों की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है.

Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. 25 नवंबर को होने वाली शादी के लिए पंडाल बन गए हैं और साज-सज्जा का काम भी लगभग पूरा हो चुका है. बारातियों के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा किचन पूरी कैपेसिटी से काम कर रहा है. हेलीकॉप्टर से आने वाले गेस्ट के लिए हाइवे के ठीक बगल में एक हेलीपैड बनाया गया है. इसके साथ-साथ भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी भी अंतिम चरण में हैं. घुड़दौड़ प्रतियोगिता शादी के दिन यानी 25 नवंबर को दोपहर में होगी.

घुड़दौड़ के विजेता को क्या मिलेगा?

घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले घोड़े के मालिक को इनाम के रूप में महिंद्रा थार (Thar) दी जाएगी. वहीं, दूसरे नंबर पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान के विजेता को स्कूटी मिलेगी. रेस में हिस्सा लेने के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और नेपाल जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से मारवाड़ी, सिंधी और कच्ची नस्ल के बेहतरीन घोड़े पहुंचे हैं.

बन रहे 50 लाख से ज्यादा गुलाब-जामुन

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी कमांडेंट रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश कुमार से होने जा रही है. 23 नवंबर को कपल ने धूमधाम के साथ हल्दी रस्म मनाया. 100 फीट से ज्यादा लंबे टेंट के अंदर एक बहुत बड़ा किचन बनाया गया है, जहां 50 लाख से ज्यादा गुलाब जामुन बनाने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि मेहमानों के लिए 150 से अधिक तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं.

12 टेंट में बन रहा मेहमानों का खाना

सोशल मीडिया पर आई कई तस्वीरों में स्टील के कई बड़े बर्तन चीनी की चाशनी में भीगे गुलाब जामुन से भरे नजर आ रहे हैं. अनंत सिंह के करीबी कन्हैया सिंह के हवाले से NDTV ने बताया कि मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए ऐसे 12 और टेंट लगाए जा रहे हैं. मिठाई बनाने के लिए दूध सीधे 10,000 KG के टैंकरों में मेगा किचन भेजा जा रहा है.

कन्हैया ने कहा कि बारिश की वजह से जमीन कीचड़ वाली हो गई थी, लेकिन शादी के सबसे खास मौके (घुड़दौड़) के लिए इसे तैयार करने की तैयारी चल रही है. उन्होंने कहा कि रेस के लिए जमीन को समतल किया जा रहा है और मेहमानों के स्वागत के लिए नई बनी जमीन की मरम्मत की जा रही है.

बेहद खुश हैं अनंत सिंह

इस बड़े मौके से खुश अनंत सिंह ने कहा कि वह आज 'बहुत खुश' हैं. उन्होंने कहा, 'मैं आज बहुत खुश हूं. हर कोई हमारे घर आ रहा है और हम सबका स्वागत कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि घुड़दौड़ की सारी तैयारी जल्द ही पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'मैदान तैयार किया जा रहा है और हम यहां रहने वाले घोड़ों के लिए रेस ऑर्गनाइज करेंगे.' शादी के दिन होने वाली रेस के लिए देश भर से खास नस्ल के घोड़े इकट्ठा हो रहे हैं.

5 लाख मेहमान आने की उम्मीद

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार, 25 नवंबर को होने जा रही है.

मेहमानों के लिए 50 लाख से ज्यादा गुलाब जामुन बनाने की तैयारी चल रही है.

शादी में करीब 4-5 लाख मेहमान शामिल होंगे. उनके लिए 150 से अधिक व्यंजन बनाए जा रहे.

शादी को भव्य बनाने के लिए करीब 10 बीघे में पंडाल तैयार किया जा रहा है.

जयमाला स्टेज को 30 फीट ऊंचा होगा, जिससे दूर बैठे मेहमान भी दूल्हा-दुल्हन को देख सकें.

इस शादी का सबसे चर्चित कार्यक्रम घोड़ा रेस यानी घुड़दौड़ प्रतियोगिता है.

घुड़दौड़ के लिए बिहार, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से घोड़े नदवां पहुंच चुके हैं.

घुड़दौड़ जीतने वाले घोड़े के मालिक को इनाम के रूप में महिंद्रा थार दी जाएगी.

दूसरे नंबर पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान के विजेता को स्कूटी मिलेगी.

कौन हैं अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश?

ऋषिकेश कुमार पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. उनका परिवार अब पटना में रहता है. उनका पुश्तैनी गांव घोड़ाटाप है. उनके पिता रणविजय कुमार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में कमांडेंट हैं. शादी के वायरल हो रहे कार्ड के मुताबिक, ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है. बताया जा रहा है कि वह लगभग 11 साल से US में रह रहे हैं और वहां कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीनियर पोस्ट पर हैं.

Patna, Bihar: The wedding of Shivangi, daughter of Mokama MLA Anant Singh is scheduled to take place on November 25. Preparations for the wedding have now reached their final stage. Anant Singh himself has arrived to review the wedding arrangements. Arrangements are being made for everything, from helicopters to horse racing. Special arrangements are being made for welcoming guests attending the wedding ceremony, grand decorations, and food. — IANS (@ians_india) November 24, 2026

सुरक्षा बलों की भी होगी तैनाती

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर पटना के बाढ़ पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं. शादी में बड़ी संख्या में VIP, VVIP मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. पुलिस का मुख्य फोकस समारोह के दौरान इलाके में जाम की स्थिति नहीं बनने देने और आम लोगों का आवागमन सुचारु रखने पर है.

VIDEO | Patna: Wedding festivities begin at former Mokama MLA Anant Singh’s residence ahead of his daughter Shivangi Singh’s wedding on November 25. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/IudN8t1snm — Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026

धूमधाम से संपन्न हुआ 'तिलक'

शिवांगी सिंह का 'तिलक' समारोह शुक्रवार (20 नवंबर) को नदवां गांव में उनके आवास पर आयोजित किया गया. यह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों, मंगल गीतों और भव्य तैयारियों के बीच संपन्न हुआ. न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उन 100 गाड़ियों के काफिले ने खींचा, जो 'तिलक' कार्यक्रम के लिए दानापुर जा रहा था. 'तिलक-फलदान' समारोह दानापुर के एक रिसॉर्ट में आयोजित हुआ था.