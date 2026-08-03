चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश बॉर्डर पर ₹45 हजार करोड़ का रेलवे प्लान, जानें भारत को कैसे होगा दोहरा फायदा

भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी अपनी सीमाओं पर रेलवे को अपग्रेड करने के लिए 45 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है. समझें इससे हमें कैसे होगा दोहरा फायदा...

सीमावर्ती इलाकों के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा भारत

45 हजार करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग

भारत करेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का दोहरा इस्तेमाल

चीन भी डोकलाम के पास बढ़ा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत लगातार अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा है. अब पड़ोसी देशों की सीमा पर रेल नेटवर्क को और पुख्ता करने की जानकारी सामने आई है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी अपनी सीमाओं पर रेलवे को अपग्रेड करने के लिए 45 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है.

अगले 18 से 24 महीनों में खर्च होने वाली यह रकम पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नई पटरियां बिछाने, प्लेटफॉर्म बनाने और मौजूदा रेल नेटवर्क को मजबूत करने में खर्च होगी. सीमावर्ती राज्यों के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम अगले दो साल में देश भर में प्रस्तावित कुल रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का सिर्फ 22 प्रतिशत हिस्सा है.

पड़ोसी देशों के साथ बदलते रिश्तों के बीच भारत की नई प्लानिंग

यह प्लान नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले साल सितंबर में सामने आई 3.4 अरब डॉलर की उस योजना से भी बड़ी है, जिसके तहत देश के पूर्वोत्तर इलाकों में पुल और सुरंगों समेत नई रेल लाइनें बनाई जानी थीं. हालांकि, रेल मंत्रालय की ओर से इस इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर भेजे गए सवालों का अभी कोई जवाब नहीं आया है.

सीमावर्ती इलाकों पर रेलवे को अपग्रेड करने की यह जानकारी उस वक्त सामने आ रही है, जब भारत अपनी संवेदनशील सीमाओं को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है. फिलहाल पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं. जहां एक ओर, करीब 6 साल पहले गंभीर सैन्य झड़प के बाद चीन के साथ रिश्तों में स्थिरता आई है. वहीं, पिछले साल पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर एक सैन्य टकराव देखने को मिला था. इसके अलावा साल 2024 में बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने दोनों देशों के बीच पहले से स्थिर रहे द्विपक्षीय रिश्तों को जटिल बना दिया है.

कैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से भारत को होगा दोहरा फायदा?

केंद्र सरकार के इस निवेश का मकसद रेलवे के दोहरे इस्तेमाल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है. इसमें ऐसी नागरिक रेल लाइनें तैयार की जाएंगी जो जरूरत पड़ने पर आर्मी के साजो-सामान की आवाजाही में भी काम आ सकेंगीं. साथ ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़े सीमावर्ती इलाकों में आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. हिमालय, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे संवेदनशील इलाकों में हर मौसम में चलने लायक मजबूत रेल नेटवर्क तैयार करके भारत सैनिकों की तैनाती में लगने वाले समय को घटाने और अहम आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है. इसके तहत पाकिस्तान सीमा के साथ करीब 1,450 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है. साथ ही डोकलाम के पास के पठार को भी अपग्रेड किया गया है, जिस पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं. पिछले साल पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया था.

2017 से चीन ने भी लाई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में तेजी

जानकारों के मुताबिक, पिछले करीब एक दशक में पूर्वोत्तर इलाकों में लगभग 1,700 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी जा चुकी हैं. इसके अलावा भारत ने अपने पूर्वोत्तर इलाकों में हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों के लिए इस्तेमाल होने वाले कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी दोबारा एक्टिव किया है, जो 1962 के बाद से काफी लंबे समय तक बंद पड़े थे.

दूसरी ओर, 2017 में डोकलाम को लेकर हुए सैन्य गतिरोध के बाद से चीन ने भी अपने इलाके में निर्माण कार्यों में तेजी ला दी है और वहां हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट जैसे दोहरे इस्तेमाल वाले ढांचे खड़े किए हैं. इस विस्तार से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की साजो-सामान पहुंचाने की क्षमता बढ़ी है.