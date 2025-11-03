कहीं डंपर तो कहीं टेंपो ट्रैवलर... राजस्थान में सड़कों पर दौड़ती मौत! 24 घंटे में 34 लोगों ने गंवाई जान

Rajasthan accident news: ​​​​​​​राजस्थान में बीते 80 दिन में 6 भयावह हादसे हुए. इनमें 67 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इनमें सबसे बड़ा हादसा जयपुर का है, जहां 19 लोगों की मौत हो गई.

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार डंपर सड़क पर चल रहे वाहनों को कुचलता हुआ चला गया. इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनभर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. उनका इलाज कांवटिया अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि डंपर कैसे लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है.

बताया जा रहा है कि डंपर का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था. वह करीब 5 किलोमीटर इसी रफ्तार से दौड़ता गया. जिसकी चपेट में 50 से अधिक लोग आ गए. इनमें कुछ तो मामूली चोट आईं, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें 19 ने दम तोड़ दिया. यह नजारा देख लोग सहम गए.

एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तीन लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं. जिनमें एक महिला और दो पुरुष नजर आ रहे हैं. तभी तेज रफ्तार में आए डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी और कुचलता चला गया. आगे जाकर दुकान से गुटखा खरीद रहे दो भाइयों रौंद दिया.

टेंपो ट्रैवलर के हादसे में गई 15 लोगों की जान

राजस्थान में पिछले 24 घंटे में यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले रविवार शाम जोधपुर के मतोड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा. इस हादसे में 15 लोगों की जान चुली गई. सभी लोग बीकानेर के कोलायत मंदिर से दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे.

80 दिन में 67 मौतें

राजस्थान में बीते 80 दिन में 6 भयावह हादसे हुए. इनमें 67 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इनमें 13 अगस्त को दौसा में पिकअप और कंटेनर की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 14 सिंतबर को जयपुर के शिवदासपुरा में डिवाइडर से टकराकर अंडपास में गिरने से 7 लोगों की मौत शामिल है.

