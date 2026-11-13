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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

3008 चैट, 42 कॉल, 65 इमेज ट्रांसफर, IAF अधिकारी ने पाकिस्तान को भेजे लड़ाकू विमानों की तैनाती और वॉर डिटेल्स

वायुसेना अधिकारी और पाकिस्तानी एजेंट के बीच 65 इमेज का भी ट्रांसफर हुआ है. इस दौरान दोनों के बीच 4 वीडियो कॉल भी हुए हैं. चार्जशीट में बताया गया कि कई सेंसेटिव जानकारी दुश्मन देश को भेजी गई है.

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Parinay Kumar

Updated : Nov 13, 2026, 02:12 PM IST

3008 चैट, 42 कॉल, 65 इमेज ट्रांसफर, IAF अधिकारी ने पाकिस्तान को भेजे लड़ाकू विमानों की तैनाती और वॉर डिटेल्स

12 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच पाकिस्तानी एजेंट से लगातार संपर्क में था IAF अधिकारी. (Photo: ANI)

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पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप गिरफ्तार वायुसेना के विंग कमांडर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं. IAF के विंग कमांडर पर 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' के तहत मामला दर्ज है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ क्लासिफाइड ऑपरेशनल जानकारी शेयर की. इसमें वॉर-प्लान डॉक्यूमेंट्स, ड्रोन कैपेबिलिटीज, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लोकेशन्स,लड़ाकू विमानों की तैनाती और उनकी आवाजाही से संबंधित बेहद संवेदनशील जानकारी शामिल थे.

मालवेयर इंस्टॉल करने की भी कोशिश

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि आरोपी अधिकारी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में रहते हुए 3008 चैट्स और 42 वॉयस कॉल के जरिए संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां शेयर कीं. आरोप है कि IAF अधिकारी ने कथित तौर पर अपने ही यूनिट में अपने नीचे तैनात पांच कर्मचारियों के डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कराने की भी कोशिश की, ताकि उनके सिस्टम तक भी पहुंच बनाई जा सके.

चार्जशीट में क्या-क्या खुलासे?

दिल्ली की एक अदालत में फाइल की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी के खुलासे से जरूरी मिलिट्री एसेट्स को खतरा हो सकता है. इसके साथ-साथ ऑपरेशनल कमजोरियां सामने आ सकती हैं और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. चार्जशीट के हवाले से 'Indian Express' ने बताया, एक सीक्रेट ड्रोन यूनिट की ताकत और स्ट्रक्चर, उसकी ऑपरेशनल क्षमता, लड़ाई के दौरान तैनाती के लिए तय जगहों और लड़ाकू विमानों की मूवमेंट की जानकारी भी संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव को दी गई थी. 

चार्जशीट में अहम खुलासे

  • 12 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच पाकिस्तानी एजेंट से लगातार संपर्क में था IAF अधिकारी.
  • आरोप है कि अधिकारी ने PAK एजेंट को सीक्रेट वॉर प्लान के दस्तावेजों के पेज शेयर किए.
  • अधिकारी ने कथित तौर पर एक नग्न तस्वीर मिलने के बाद वॉर प्लान का एक पेज अपलोड किया.
  • सीक्रेट ड्रोन यूनिट, लड़ाकू विमानों की तैनाती और ऑपरेशनल क्षमताओं का ब्योरा भी भेजा.
  • लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती, महाजन फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास की जानकारी शेयर भी किया.
  • अधिकारी ने यूनिट के 5 अधीनस्थ कर्मचारियों के डिवाइस में मालवेयर डालने की भी कोशिश की.

कैसे हुई डील?

पुलिस के मुताबिक, विंग कमांडर इस साल 12 जनवरी से 1 अप्रैल तक पाकिस्तानी एजेंट के साथ WhatsApp पर बातचीत कर रहा था, जब तक उसे ऑफिस में स्मार्टफोन ले जाने के लिए रोका गया और चेक किया गया. चार्जशीट के मुताबिक, ऑफिसर ने संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव से 'एक नग्न तस्वीर' मिलने के बाद 'सीक्रेट वॉर प्लान' का एक पेज 'अपलोड' किया और यहां तक ​​कहा कि हर 'नग्न तस्वीर' के लिए वह वॉर प्लान का एक नया पेज देगा.

मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी जानकारी भी भेजी

चार्जशीट में कहा गया है कि ऑफिसर ने एक सीक्रेट ड्रोन यूनिट की ताकत और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ड्रोन ट्रायल की डिटेल्स, वेपन सिस्टम की एंड्योरेंस और उसके टारगेटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया.पुलिस ने कहा कि संदिग्ध ऑपरेटिव ने मैलवेयर एप्लिकेशन भेजे थे, जिनसे ऑफिसर के डिवाइस में स्टोर सेंसिटिव जानकारी और उसकी चेन ऑफ कमांड के साथ कम्युनिकेशन तक एक्सेस मिल सकता था.

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि विंग कमांडर ने लेह में फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती और सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी जानकारी दी.

वीडियो कॉल पर भी हुई बात

चार्जशीट में ऑफिसर और संदिग्ध ऑपरेटिव के बीच बातचीत की डिटेल दी गई है. 'WhatsApp PMP डेटा के एनालिसिस से पता चला है कि ऑफिसर और संदिग्ध पाकिस्तानी ऑफिसर के बीच कुल 3,008 टेक्स्ट मैसेज (चैट), 65 इमेज, 65 रिएक्शन, 42 वॉयस कॉल, 4 वीडियो कॉल और 6 URL एक्सचेंज हुए थे.' 

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