ब्रेकिंग न्यूज़

बुलडोजर से मस्जिद की नींव खोदी जा रही है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद, विधायक हुमायूं कबीर बनवा रहे बाबरी मस्जिद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद पहुंचेगा, बाबरी मस्जिद का निर्माण आज से शुरू होगा

Homeभारत

भारत

300 करोड़ की लागत, भव्य मीनारें और बाबरी जैसी झलक; बंगाल में आज से शुरू होगा आलीशान मस्जिद का निर्माण

मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी' जैसी मस्जिद के निर्माण के एलान ने विवाद खड़ा कर दिया है. 300 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा विरोध किया. पर, आज से यह मस्जिद बनना शुरू होने वाला है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 11, 2026, 07:35 AM IST

300 करोड़ की लागत, भव्य मीनारें और बाबरी जैसी झलक; बंगाल में आज से शुरू होगा आलीशान मस्जिद का निर्माण
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज यानी 11 फरवरी को एक ऐसी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसकी संरचना अयोध्या की पूर्व बाबरी मस्जिद जैसी होने का दावा किया गया है. जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के इस एलान ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीति में तनाव पैदा कर दिया है.

1200 धर्मगुरुओं की मौजूदगी में शिलान्यास

हुमायूं कबीर के अनुसार, आज दोपहर 12 बजे करीब 1200 मौलानाओं और प्रमुख धर्मगुरुओं की उपस्थिति में इस मस्जिद की नींव रखी जाएगी. कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत के साथ होगी. इस भव्य मस्जिद को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसे अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है. हालांकि, चर्चा है कि अब तक चंदे के माध्यम से केवल 6 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं.

सीएम योगी की सख्त चेतावनी

मुर्शिदाबाद के इस घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "जो लोग बाबरी के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में कानून का उल्लंघन करने वालों और 'रामद्रोहियों' के लिए कोई जगह नहीं है. सीएम योगी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया.

हुमायूं कबीर के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा

मस्जिद निर्माण की घोषणा के बीच हुमायूं कबीर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. बंगाल पुलिस ने उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. कबीर की बेटी के ससुर की लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति ड्रग्स तस्करी के संदेह में जब्त की गई है. इस कार्रवाई के बाद मस्जिद के लिए जुटाए जा रहे फंड के स्रोत पर भी सवाल उठने लगे हैं. वहीं, हुमायूं कबीर ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, बढ़ सकता है तनाव

2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या विवाद सुलझ चुका है, ऐसे में बंगाल में इस तरह का निर्माण सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. विश्व हिंदू रक्षा परिषद जैसे संगठनों ने इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध करने की चेतावनी दी है. मुर्शिदाबाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है.
जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. हुमायूं कबीर का टीएमसी से अलग होकर इस तरह का बड़ा धार्मिक कार्ड खेलना बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है.

