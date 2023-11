कांच का दरवाजा गिरने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

डीएनए हिंदी: पंजाब के लुधियाना में स्थित एक शोरूम में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. बच्ची खेलते-खेलते दरवाजे के पास पहुंच गई थी, अचानक कांच का दरवाजा गिर जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा होते ही परिवारजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. यह दर्दनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची का परिवार खरीदारी करने के लिए आया था और परिवार के सभी लोग कपड़े देखने में व्यस्त थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लुधियाना के बसंत एवेन्यू निवासी 3 साल की दिवरीन कौर को परिवार वाले शॉपिंग के लिए एक शोरूम में आए थे. जहां परिवार कपड़े देखने में व्यस्त हो गया और बच्ची वहां पर खेलने लगी. वह खेलते-खेलते दरवाजे के पास पहुंच गई और कांच के दरवाजे के शीशे को पकड़कर लटकने लगी. ऐसे में कांच टूट गया और पूरा बच्ची के ऊपर गिर गया.

बच्ची की रोने की आवाज सुन पहुंचे परिवारजन

खरीदारी में व्यस्त परिवार को अचानक बच्ची के रोने की आवाज आई तो सभी दौड़कर गेट के पास पहुंचे. जहां उन्होंने देखा कि बच्ची को काफी ज्यादा चोट लग गई है और उसके शरीर से लगातार खून निकल रहा है. आनन-फानन में परिवार वाले बच्ची को लेकर डीएमसी अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. वहीं, इस पूरे मामले में थाना डिवीजन आठ के एसएचओ विजय कुमार ने बताया कि परिवार ने किसी भी तरह की कार्रवाई की मांग नहीं की है.

#Ludhiana: A 3 yr old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in Ghumar Mandi in Ludhiana on Friday.



The girl was swinging around the glass door when the whole structure came crashing down on her causing her severe injuries. She was immediately rushed to… pic.twitter.com/SYjUMYdv30