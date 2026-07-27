यौन उत्पीड़न, हत्या और अपहरण में शामिल अपराधी, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे थे 2,873 क्रिमिनल! दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस के Facial Recognition System ने जंतर-मंतर और उसके आस-पास के क्षेत्र में 20 से 25 जुलाई के बीच 2,873 अपराधियों की मौजूदगी पहचानी है. ये सिस्टम कैमरों की लाइव फीड को पुलिस के डेटाबेस से मिलाकर अपराधियों की पहचान करता है.

दिल्ली पुलिस के FRS सिस्टम ने पहचाने हजारों अपराधी

कम से कम 989 लोगों के गंभीर अपराधों में शामिल होने का शक

284 लोग डकैती और लूट के मामलों में दर्ज पाए गए हैं

Jantar Mantar Students Protest: दिल्ली पुलिस ने 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर आपराधिक बैकग्राउंड वाले हजारों लोगों की पहचान की है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग 20 जुलाई को जंतर-मंतर और नई दिल्ली के दूसरे इलाकों में हुई हिंसा में शामिल थे या नहीं.

समाचार एजेंसी IANS ने अपनी एक रिपोर्ट में पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) और तकनीकी तरीकों से की गई. अधिकारी ने बताया कि पहचान किए गए ज़्यादातर लोग नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली (सीलमपुर, चांद बाग, जाफराबाद) और साउथ-ईस्ट दिल्ली (जामिया नगर, शाहीन बाग और ओखला) के इलाकों में FRS कैमरों में दिखे. उन्होंने बताया कि ये अपराधी यौन उत्पीड़न, हत्या, नाबालिगों से जुड़े अपराध (POCSO), अपहरण और लूट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हैं.

किन मामलों में शामिल थे पहचाने गए लोग?

पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि इनमें से कुछ कथित अपराधी बार-बार 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर आए. इन अपराधियों के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं. अधिकारी ने बताया कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2,873 प्रदर्शनकारियों में से कम से कम 989 के गंभीर अपराधों में शामिल होने का शक है.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, इनमें 101 लोग हत्या के मामलों में आरोपी, 284 लोग डकैती और लूट के मामलों में दर्ज पाए गए हैं, जबकि 92 आरोपी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध समेत अन्य मामलों से जुड़े हैं. सूची में 135 आरोपी झपटमारी, 229 आर्म्स एक्ट, 67 NDPS एक्ट और 19 अपहरण मामलों से जुड़े हैं. लिस ने बताया कि कई आरोपी आदतन अपराधी हैं. मामले से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है.

क्या है पुलिस का FRS सिस्टम

दिल्ली पुलिस का FRS एक हाई-टेक सिस्टम है, जिसके हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे जंतर-मंतर विरोध स्थल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और शहर भर में (बॉर्डर एंट्री पॉइंट सहित) लगाए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि ये कैमरे इस मकसद से लगाए गए थे कि प्रदर्शनकारी छात्रों की आड़ में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके.

FRS कैमरों से ली गई तस्वीरें दिल्ली पुलिस के डेटाबैंक में भेजी जाती हैं. इस डेटाबैंक में अलग-अलग पुलिस स्टेशनों के रिकॉर्ड के आधार पर अपराधियों, भगोड़ों, हिस्ट्री-शीटरों और 'बैड कैरेक्टर' (BCs) का पिछला रिकॉर्ड जमा रहता है.

आपराधिक बैकग्राउंड वाले इन लोगों की मौजूदगी से पुलिस को शक हुआ कि या तो उन्हें जान-बूझकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए वहां भेजा या बुलाया गया था, या फिर वे पाकिस्तान से चलने वाले उन सोशल मीडिया हैंडल के इशारे पर काम कर रहे थे जो राजधानी में सुरक्षा बलों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं.