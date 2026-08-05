FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Pradeep Rawat Family: 2 शादियां, 2 बच्चे.. जानिए 'महाभारत' एक्टर अश्वत्थामा के परिवार में और कौन-कौन?

Pradeep Rawat Family: 2 शादियां, 2 बच्चे.. जानिए 'महाभारत' एक्टर अश्वत्थामा के परिवार में और कौन-कौन?

कश्मीर में क्या देखने जा रहे पर्यटक? आर्टिकल 370 हटने के बाद 51 गुना बढ़ी भीड़

कश्मीर में क्या देखने जा रहे पर्यटक? आर्टिकल 370 हटने के बाद 51 गुना बढ़ी भीड़

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी आए वापस, कब आएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी?

केंद्र सरकार ने 2021 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है. अब ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जब इतने सारे अपराधियों को देश लाया जा चुका है, तो विजय माल्या और नीरव मोदी की वापसी कब होगी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 05, 2026, 11:04 AM IST

36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी आए वापस, कब आएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी?

विजय माल्या और नीरव मोदी.
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 36 देशों से भगोड़े अपराधियों को वापस लाया जा चुका है. 
  • कुल 274 भगोड़े अपराधियों को देश वापस लाया जा चुका है. 
  • नीरव मोदी और विजय माल्या की भी जल्द ही वापस हो सकती है. 
  • दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और दोनों देश से फरार हैं.

 
केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 2021 से अब तक भारत 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया जा चुका है. इन अपराधियों की देश में वापसी प्रत्यर्पण और डिपोर्टेशन नीति के तहत हुई है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि विजय माल्या और नीरव मोदी देश कब आएंगे, जब भी संसद का सत्र चलता है, तो विपक्ष इन भगोड़े अपराधियों को वापस लाने की मांग जोर शोर से करता है. 
 
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने भगोड़ों अपराधियों को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है. इसके लिए कानूनी सुधार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खुफिया जानकारी का तालमेल और टेक्नोलॉजी-आधारित ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध और हत्या के मामलों में देश से फरार हो चुके अपराधियों को देश में लाया जा सके. 

कब आएंगे विजय माल्या?

विजय माल्या ने अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 9,000 करोड़ से ज्यादा लोन लिया था, जो उन्होंनेे नहीं चुकाया. बाद में उन पर 9,000 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया. माल्या अभी UK में है. केंद्र सरकार उसे भारत लाने का लगातार प्रयास कर रही है. 

माल्या ने कब शुरू की थी एयरलाइंस?

विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो बाद में भारी घाटे के कारण डूब गई और एयरलाइंस बंद हो गई. माल्या की कुल अनुमानित संपत्ति 1000 से 4000 करोड़ की बीच आंकी गई है. अधिकांश संपत्ति जब्ती और कोर्ट के मामलों में फंसी हुई है. 

नीरव मोदी कब आएंगे देश? 

नीरव मोदी मूल रूप के गुजरात के जामनगर का रहने वाला है और बड़ा हीरा कोरोबारी था. उस पर पीएनबी बैंक के साथ करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और घोटाले का आरोप है. वह मार्च 2019 से ही लंदन की जेल में बंद है. उसका भारत आना लभगभ तय माना जा रहा है. मामले में नीरव का भाई और उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. 

जब्त की गई 17,874 करोड़ की संपत्ति

केंद्र सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया था.  इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि जो देश छोड़कर भाग गए हैं. उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम को भी और सख्ती से लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप 2019 और 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई.

भारत द्वारा जारी किए गए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. भारत ने 2022 में ऐसे 40 नोटिस जारी किए. 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112, और 2026 में अब तक 182 नोटिस जारी किए हैं. पिछले तीन वर्षों में, 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें - किस राज्य में कितने Gen Z विधायक, किस पार्टी के सबसे अधिक... UP- बिहार में कितनी है संख्या?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर
पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement