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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

तेजस Mk1A फाइटर जेट के 27 एयरफ्रेम तैयार, फिर क्यों नहीं हो रही डिलीवरी? HAL चीफ ने दिया जवाब

भारतीय वायुसेना लंबे समय से तेजस Mk1A विमानों की डिलीवरी का इंतजार रही है. अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख ने बताया है कि इन विमानों की आपूर्ति में किस वजह से देरी हो रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 18, 2026, 03:11 PM IST

तेजस Mk1A फाइटर जेट के 27 एयरफ्रेम तैयार, फिर क्यों नहीं हो रही डिलीवरी? HAL चीफ ने दिया जवाब

भारतीय वायुसेना को कुल 180 तेजस Mk1A मिलने हैं. (AI इमेज)

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Tejas Mk1A fighter aircraft: भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल 180 तेजस Mk1A फाइटर जेट के ऑर्डर दिए हैं. इनमें से पहले बैच में 83 और दूसरे बैच में 97 विमानों के ऑर्डर दिए गए थे. लेकिन अब तक एक भी लड़ाकू विमान की डिलीवरी नहीं हो पाई है. HAL ने 
तेजस Mk1A फाइटर एयरक्राफ्ट के 27 एयरफ्रेम तैयार कर लिए हैं, लेकिन डिलीवरी में कुछ मुद्दों की वजह से देरी हो रही है. अब HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि के ने खुद सामने आकर डिलीवरी में देरी की वजह बताई है. 

क्यों वायुसेना को नहीं मिल पा रहे तेजस Mk1A जेट? 

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख रवि के ने कहा कि कंपनी को GE एयरोस्पेस से 10 इंजन मिल गए हैं. शुरुआती तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट पर काम पूरा होने के करीब है. उन्होंने कहा कि कुछ सिस्टम के लिए और टेस्टिंग की ज़रूरत है, जिसमें AESA रडार और मिसाइलों का इंटीग्रेशन शामिल है. 

HAL सीएमडी के अनुसार, तेजस Mk1A में इस्तेमाल होने वाले AESA रडार के एकीकरण और उससे जुड़े कुछ परीक्षणों का अंतिम चरण अभी बाकी है. अभी  तेजस Mk1A  विमान को मिसाइल के साथ उड़ाना होगा, लेकिन उसे फायर किए बिना. ये टेस्ट किया जाएगा कि इसकी बनावट और एयरोडायनामिक खूबियां संतोषजनक हैं या नहीं.  

रवि के. ने तेजस Mk1A विमानों के पहले बैच की डिलीवरी के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. हालांकि, ये जरूर कहा है कि HAL को इस साल के आखिर तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी एडवांस्ड तेजस Mk2 के डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है. HAL फरवरी तक तेजस Mk2 की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू करने की योजना बना रहा है.  इस एयरक्राफ्ट में जीई के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा.

Su-30MKI के अपग्रेड पर क्या कहा?

भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान Su-30MKI के अपग्रेडेशन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. हालांकि, रवि के. ने इस बात से इनकार किया कि HAL "सुपर सुखोई" नाम के किसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कंपनी मौजूदा Su-30MK1 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ सिस्टम्स (जैसे रडार) को स्वदेशी बनाने के लिए डिजाइन के काम में शामिल है. उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन से जुड़ा प्रोजेक्ट अभी HAL के पास नहीं आया है. HAL चीफ ये भी बताया कि कंपनी एक 'मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग' प्रोग्राम पर काम कर रही है और इस प्रोग्राम के लिए एक प्रोटोटाइप बना रही है.

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