भारत

भारत

25 November Holiday: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन-किन राज्यों में रहेगी छुट्टी? यहां देखें पूरी लिस्ट

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Divas: गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कई राज्यों ने छुट्टी का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में रहेगी छुट्टी..

राजा राम

Updated : Nov 24, 2025, 11:40 PM IST

25 November Holiday: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन-किन राज्यों में रहेगी छुट्टी? यहां देखें पूरी लिस्ट

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Divas: गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, जिसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल 24 नवंबर को श्रद्धा के साथ मनाई जाती है. लेकिन वर्ष 2025 के लिए कई राज्यों ने अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों में थोड़ी उलझन की स्थिति बन गई है. नौवें सिख गुरु के 350वें शहीदी वर्ष के कारण कई राज्यों ने इस बार विशेष व्यवस्था की है और अवकाश को 25 नवंबर पर स्थानांतरित कर दिया है. 

दिल्ली में सभी स्कूल बंद 

सबसे पहले दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि 25 नवंबर 2025 को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अवकाश गुरु तेग बहादुर साहिब के महान बलिदान को सम्मान देने के लिए है, ताकि छात्रों को इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में जानने और जुड़ने का मौका मिल सके. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी दिन को स्कूलों की छुट्टी के रूप में तय किया है. यहां के सभी सरकारी और निजी स्कूल 25 नवंबर को बंद रहेंगे. प्रशासन ने सलाह दी है कि माता-पिता अपने स्कूलों द्वारा जारी नोटिस पर ध्यान रखें.  वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष छुट्टी को 24 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दिया है. 

दिल्ली में जहरीली हवा पर काबू पाने की कोशिश तेज, दफ्तरों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम का नया नियम लागू

अमर योगदान को नमन करने का अवसर

बताते चलें, हरियाणा और पंजाब में इस बार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर 24 नवंबर को ही छुट्टी घोषित किया गया है. कुछ रिपोर्ट्स में 25 नवंबर को छुट्टी रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इन दोनों राज्यों ने पहले से या रही परंपरा के अनुसार 24 नवंबर को ही छुट्टी रखी है. गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस साहस, मानवीय अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश देता है. इसलिए राज्यों में घोषित ये छुट्टियां उनके अमर योगदान को नमन करने का अवसर हैं. 

