Narendra Modi @ 25: मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी

यात्री कृपया ध्यान दें! आखिरी समय पर कैंसल हो गई ट्रिप तो बदल सकते है कंफर्म टिकट, जानिए रेलवे का नया नियम

दिवाली से पहले खुशखबरी! EPFO की कम से कम 2500 रुपये होगी पेंशन, इस दिन हो सकता है फैसला

भोजपुरी सितारों की राह पर मैथिली, कहीं सियासी टूल बनकर न रह जाएं!

आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO

क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

भारत

भारत

Narendra Modi @ 25: मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी

नरेंद्र मोदी को सत्ता की बागडोर संभाले 25 साल हो गए हैं. पहले उन्होंने 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 08, 2025, 06:31 AM IST

Narendra Modi @ 25: मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी

मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले  

2001 (7 अक्टूबर, 2025) को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, "आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में देवतुल्य जनता की सेवा करते हुए अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है. इन वर्षों में, हर दिन, हर पल, मैंने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का प्रयास किया है.

आप सभी का निरंतर स्नेह प्राप्त करना मेरा सौभाग्य है." इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने गुजरात की दिशा और दशा बदली है और पिछले 11 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल रहे हैं. यहाँ हम उनके चुनिंदा 25 फैसलों पर चर्चा करेंगे.

1. गुजरात में भूकंप पुनर्वास
नरेंद्र मोदी सितंबर 2001 से जून 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे. उनके पदभार ग्रहण करने से कुछ महीने पहले, भुज में एक विनाशकारी भूकंप आया था. मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद, उन्होंने भूकंप पुनर्वास अभियान शुरू किया. इस पहल के तहत, लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके बुनियादी ढाँचे का एक निश्चित अवधि के भीतर पुनर्निर्माण किया गया. उनके नेतृत्व में, एक सक्रिय आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई, जो बाद में चक्रवातों और बाढ़ के दौरान उपयोगी साबित हुई.

2. ज्योतिग्राम योजना
2003 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात के गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू की. इसने राज्य में कृषि और ग्रामीण जीवन को पूरी तरह से बदल दिया.

3. वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन
नरेंद्र मोदी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव मज़बूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. यह एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष गुजरात को एक प्रमुख निवेश केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया जाता है.

4. नदी जोड़ो परियोजना
2000 के दशक में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, गुजरात ने नर्मदा नहर नेटवर्क का विस्तार किया. इससे सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी का उपयोग होने लगा और पेयजल आपूर्ति में लगातार सुधार हुआ. इससे विशेष रूप से उत्तरी गुजरात के लोगों को लाभ हुआ.
 
5. औद्योगिक विकास मॉडल
नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार की बागडोर संभालते ही राज्य को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया. इसके लिए, उनकी सरकार ने विशेष आर्थिक गलियारों (एसईजेड) और औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देना शुरू किया, जो राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हुए.

6. गुजरात में ई-गवर्नेंस मॉडल
नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल गुजरात में डिजिटल शासन की शुरुआत की, बल्कि पारदर्शिता और सेवा वितरण को जनसेवा का आधार भी बनाया. गुजरात में उनके अनुभव ने उन्हें केंद्रीय स्तर पर भी काफ़ी मदद की है, और 2014 में उनके सत्ता संभालने के बाद से इस क्षेत्र में हुई प्रगति को दुनिया देख रही है.

7. गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देना
2005 में, गुजरात सरकार ने "गुजरात की खुशबू" अभियान शुरू किया. "कुछ दिन गुजरात में बिताएँ" अभियान ने इस अभियान को और धार दी और मुख्यमंत्री मोदी ने इसका नेतृत्व किया. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उन्होंने देश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए निरंतर प्रयास किए. उन्होंने गुजरात में नवरात्रि जैसे त्योहारों को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में प्रचारित किया, जिससे न केवल गुजरात की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिला और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली.

8. भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी एक ज़ोरदार अभियान चलाया. इस अभियान के तहत उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण कड़ा किया, नौकरशाही को सुव्यवस्थित किया और प्रशासन के अन्य सभी पहलुओं पर कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी. यह अभियान उनके दिल्ली आने के बाद भी जारी रहा.

9. स्वच्छ भारत मिशन
2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गांधीनगर से दिल्ली आ गए. सत्ता संभालने के बाद, उनकी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया. इस अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता और सफ़ाई की मुहिम छेड़ी. देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया और देश भर में लाखों शौचालय बनाए गए. इससे पहले किसी ने इस मूलभूत सामाजिक समस्या पर विचार तक नहीं किया था.

10. जन धन योजना
2014 में, मोदी सरकार ने जन धन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कम आय वर्ग के लोगों के लिए भी शून्य-शेष राशि वाले बैंक खाते खोलना था. यह अभियान आगे चलकर गरीबों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का एक माध्यम बन गया और सभी सरकारी वित्तीय लाभ सीधे उनके खातों में जमा होने लगे.

11. मेक इन इंडिया
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल (सितंबर 2014) में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की. इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके और भारत में विनिर्माण को मज़बूत करके देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है.

12. विमुद्रीकरण
नोटबंदी मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है. 2016 में, केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन प्रचलित 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे. इसके बाद, 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए, लेकिन 1000 रुपये के नोट को कभी वापस नहीं लिया गया. 2000 रुपये के नोट थोड़े समय के लिए जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें भी धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर कर दिया गया.

13. उज्ज्वला योजना
उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को धूम्रपान से मुक्ति दिलाने और उन्हें अनेक बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू की गई थी. सरकार द्वारा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के कारण, अब तक इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त हो चुके हैं.

14. जीएसटी
2017 में, मोदी सरकार ने विभिन्न करों को एक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में समाहित करके “एक राष्ट्र, एक कर” प्रणाली लागू की. और अब कई अहम चीजों से जीएसटी को खत्म कर देश की जनता को राहत दी है.

15. डिजिटल इंडिया
मोदी सरकार ने 2015 में एक डिजिटल अभियान शुरू किया था. इस पहल ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया. जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार ने डिजिलॉकर और उमंग ऐप लॉन्च किए, जिससे ज़िंदगी आसान हुई और सरकार तक पहुँचना आसान हुआ.
 
16. सर्जिकल स्ट्राइक
2014 से पहले भारत ने आतंकवादी घटनाओं के प्रति काफी हद तक अपनी नीतियाँ बदल ली थीं. हालाँकि, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, केंद्र सरकार की नीतियों में अप्रत्याशित रूप से बदलाव आने लगे. 2016 में उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद, पहली बार भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दुश्मन के इलाके में घुसकर कुछ ही घंटों में कई आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया और एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौट आए. इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया.

17. हवाई हमला
पाकिस्तान ने हार नहीं मानी और 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने के लिए आत्मघाती हमलावर भेजे. जवाब में, भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर लगभग 80 किलोमीटर तक घुसकर बालाकोट में हवाई हमला किया और आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

18. ऑपरेशन सिंदूर
इस साल (2025) 22 अप्रैल को, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में 25 पर्यटकों की हत्या कर दी, उनके धर्म पर सवाल उठाया और एक स्थानीय नागरिक की भी बेरहमी से हत्या कर दी. जवाब में, भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के दायरे में नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया. बाद में, जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय अभियान में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया, और कई अमेरिकी और चीनी लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया.

19. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
मोदी सरकार अब तक किसान सम्मान निधि के तहत 21 किश्तें जारी कर चुकी है. छोटे और सीमांत किसानों के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत उन्हें हर साल 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं.

20. आयुष्मान भारत योजना
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना (पीएम-जेएवाई), आयुष्मान भारत योजना, 2018 से चल रही है. यह देश के 12 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. प्रभावी रूप से, यह योजना 55 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को कवर करती है.

21. तीन तलाक को समाप्त करना
2019 में, मोदी सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया. इस फैसले ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से कानूनी सुरक्षा प्रदान की और विवाह एवं तलाक के मामलों में उनकी स्थिति को मजबूत किया.

22. अनुच्छेद 370 का अंत
5 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया. इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और वह भारत का पूर्णतः एकीकृत राज्य बन गया. अब उसका न तो अलग संविधान था और न ही अलग झंडा. इसके अलावा, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया.

23. नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 में, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किया, जिससे छह अल्पसंख्यकों - हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी - को भारतीय नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हुए हैं.

24. कृषि कानून
2020 में मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के उद्देश्य से तीन कृषि कानून पेश किए, लेकिन व्यापक विरोध के कारण उन्हें वापस ले लिया गया.

25. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
जब कोविड महामारी ने दुनिया भर में व्यापक संकट पैदा किया, तो मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की. आज, सरकार इस योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

