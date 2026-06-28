'चिकन नेक' तक मिनटों में पहुंचेगी सेना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बनेगी 24.40 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन

पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने के लिए एकमात्र जमीनी रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत चौथा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. इसके तहत ठाकुरगंज और चतरहाट के बीच 24.40 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी.

पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगभग 170 किमी लंबा है.

इसकी अधिकतम चौड़ाई 60 किमी है.

इसका सबसे संकरा हिस्सा लगभग 21-22 किलोमीटर चौड़ा है.

भारत रणनीतिक रूप से अहम 'चिकन नेक' की सुरक्षा और मजबूत करने जा रहा है. देश के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर इलाके में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद, ठाकुरगंज और चतरहाट (रंगापानी-धुमडांगी) के बीच प्रस्तावित 24.40 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे और मिट्टी की जांच का काम शुरू हो गया है.

एक बार ये सर्वे पूरा हो जाएगा तब 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' तैयार की जाएगी. सके आधार पर जमीन अधिग्रहण, प्रशासनिक मंजूरी और निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को तो मजबूत करेगा ही, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के जिहाज से भी अहम माना जा रहा है. इस नई रेल लाइन से 'चिकन नेक' इलाके में चौथा रेल कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा.

अभी इस इलाके में तीन मुख्य रेल रूट हैं.

कटिहार-किशनगंज-आलूआबाड़ी रोड-छतरहाट-न्यू जलपाईगुड़ी.

कटिहार-किशनगंज-आलूआबाड़ी रोड-ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी.

कटिहार-अररिया-ठाकुरगंज-गलगलिया-सिलीगुड़ी.

प्रस्तावित लाइन ठाकुरगंज को सीधे न्यू जलपाईगुड़ी के मुख्य रेल रूट से जोड़ेगी. इससे रेल क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा और मौजूदा लाइनों पर दबाव कम होगा. नई रेल लाइन ठाकुरगंज स्टेशन के उत्तरी हिस्से से शुरू होगी और सियालडांगा और धर्मकांटा चौक के बीच नेशनल हाईवे-327E को पार करेगी. यह बोरोबांग्ला, चैतनगुरी, योगिटोला, धापोडांगी, डुमरीडांगी, दोहाडांगी और पाटिलाभासा जैसे कई इलाकों से होकर गुजरेगी. इस परियोजना में पाटिलाभासा घाट के पास चेंगा नदी पर एक नया रेल पुल बनाने की भी योजना है. आगे यह लाइन पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और छतरहाट के पास मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी.

क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए अहम है?

सिलीगुड़ी कॉरिडोर इकलौता जमीनी रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. यह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन की सीमाओं के पास स्थित एक रास्ता है. इस संवेदनशील इलाके में एक और रेलवे कॉरिडोर बनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, आपदा प्रबंधन, माल ढुलाई और पूर्वोत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी मजबूत होगी. भारत के लिए यह आठ राज्यों में रहने वाले कम से कम पांच करोड़ लोगों के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर जीवन रेखा है. इन राज्यों में जमीनी रास्ते से जाने के लिए इस कॉरिडोर से ही गुजरना पड़ता है. इसका सबसे संकरा हिस्सा लगभग 21-22 किलोमीटर का है जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल. पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगभग 170 किमी लंबा है. इसकी अधिकतम चौड़ाई 60 किमी है. इस कॉरिडोर से चीन की हवाई दूरी केवल 30-35 किमी है. इस जगह के सिर्फ 100 किमी के दायरे में भूटान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश जैसी चार अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं. चाहे आम नागरिक हों या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में तैनात सेना के जवान, सभी तक जरूरी सामान पहुंचाने का ये एक इकलौता जमीनी रास्ता है. यही कारण है कि भारत इसकी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहता है.