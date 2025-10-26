FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

Homeभारत

भारत

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

Big Cyclone Alert: भारत में चक्रवात आनेे वाला है और 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र तेज़ी से चक्रवातमें बदल रहा है. ओडिशा में आने वाले दिनों में मौसम ख़तरनाक हो सकता है. राज्य सरकार ने सभी ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 26, 2025, 05:59 AM IST

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान का अलर्ट

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि ओडिशा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है. स्वास्थ्य, जल संसाधन, बिजली और कृषि विभाग 24 घंटे निगरानी में हैं. तटीय इलाकों में राहत केंद्र, निकासी योजना और ज़रूरी सामान की व्यवस्था कर दी गई है. 

पुजारी ने बताया कि चक्रवात के 29 अक्टूबर तक तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूबर की शाम से तेज हो गई हैंऔर 26 अक्टूबर तक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा. इसके बाद, यह पश्चिम-मध्य और

यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा. मौसम विज्ञानी मनोरमा मोहंती ने बताया कि 27, 28 और 29 अक्टूबर को ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलेंगी. हवाएँ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेंगी और ऊँची लहरें उठेंगी. मछुआरों को 26 अक्टूबर से तीन दिनों तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि व्यापक तबाही का खतरा है.

इस बीच, तूतीकोरिन में मछली पकड़ने का काम रोक दिया गया है और तटीय इलाकों के निवासियों को समुद्र तट से दूर रहने को कहा गया है. प्रशासन ने बताया कि सभी नावों को तुरंत किनारे पर लौटने का निर्देश दिया गया है. 27 अक्टूबर को ओडिशा में शुरू हुआ यह चक्रवात अगर और तेज़ हुआ तो अगले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुँचा सकता है. नागरिकों से घरों के अंदर रहने और मौसम संबंधी सभी अपडेट पर नज़र रखने का आग्रह किया गया है.


भारत में किस प्रकार का चक्रवात आ रहा है और यह कब आएगा?
 बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र तेज़ी से चक्रवात में बदल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह चक्रवात 27 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पश्चिम में एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा. इसके 29 अक्टूबर तक ओडिशा तट से टकराने की संभावना है.

चक्रवात से किन इलाकों पर असर पड़ेगा और क्या हैं खतरे?

ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में 27, 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज़ हवाएँ (40 से 60 किमी प्रति घंटे) चलेंगी. ऊँची लहरें उठेंगी. 26 अक्टूबर से तीन दिनों तक व्यापक तबाही का खतरा है. तूतीकोरिन जैसे इलाकों में मछली पकड़ना भी बंद कर दिया गया है.

3 ओडिशा सरकार ने क्या तैयारियां की हैं?

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य पूरी तरह तैयार है. सभी ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि विभागों को 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. तटीय इलाकों में राहत केंद्र, निकासी योजनाएँ और ज़रूरी सामान की व्यवस्था कर दी गई है. जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE