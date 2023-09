Notebandi: अब 2,000 के नोट भी होंगे बंद? बीजेपी नेता सुशील मोदी ने संसद में उठाई मांग

डीएनए हिंदी: देश में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से की गई नोटबंदी (Demonetisation) के 6 साल हो चुके हैं. उसी समय देश में 2,000 के नोट लाए गए थे. अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ही सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi BJP) ने इन नोटों को बंद कर देने की मांग उठाई है. इन नोटों को बंद करने के पीछे सुशील मोदी का तर्क है कि काले धन (Black Money) के रूप में इन पैसों को जमा कर लिया गया है. उनका यह भी कहना है कि इन नोटों का इस्तेमाल गलत धंधों में किया जा रहा है इसलिए भारत सरकार को 2,000 के नोट बंद करने के बारे में सोचना चाहिए.

सुशील मोदी ने 2,000 के नोटों के बारे में कहा, 'आरबीआई ने तीन साल पहले ही 2,000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं. ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि लोगों ने 2,000 के नोट जमा करके रख लिए हैं. इन पैसों का इस्तेमाल टेटर फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी और काले धन के रूप में किया जा रहा है.' उन्होंने यह भी मांग की है कि इन नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

RBI stopped printing the 2,000 rupee currency notes 3 years back. There is information that people have hoarded it and it is being used for terror funding, drug trafficking and black money: BJP MP Sushil Modi pic.twitter.com/tTFYWRnrju