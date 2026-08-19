दिल्ली में दौड़ेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई.

दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या लगभग 5,000 हो गई है. इस कार्यक्रम में विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम

इस मौके पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी आवागमन की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया. इसके तहत 56 खास 'लेडीज़ स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सर्विस' शुरू की गईं, जो हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज (LSR), गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज और SGGSCC जैसे प्रमुख कॉलेजों को आपस में जोड़ती हैं.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली-करनाल इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा और राजघाट डिपो-1 पर एक पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया. ये पहल दिल्ली के क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम को और मज़बूत करती हैं और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, बेहतर कनेक्टिविटी, महिलाओं के लिए सुरक्षित मोबिलिटी और नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

सीएम ने ईवी नीति 2026 को दी मंजूरी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली ईवी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जो एक जुलाई से लागू होगी और जीरो एमिशन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत अगले चार सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा सरकारी निवेश किया जाएगा और ईवी इस्तेमाल करने वालों को 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट और इंसेंटिव दिए जाएंगे.