जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

ऑपरेशन अकाल के नौवें दिन जम्मू-कश्मीर के कुलगाम ज़िले में हुई मुठभेड़ में दो भारतीय जवान शहीद हो गए हैं. खबर है कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया है.
जम्मू -कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में पिछले 9 दिनों से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है. इस मुठभेड़ में रात के समय हुई गोलीबारी में दो भारतीय जवान शहीद हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज (9 अगस्त) नौवां दिन है. इलाके में रात भर तेज धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं. इस बीच, शुक्रवार रात हुई गोलीबारी में सेना के दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य जवान घायल हो गए. इसमें भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल हैं.
यह मुठभेड़ 1 अगस्त को शुरू हुई थी जब जंगल में चार से पाँच आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था. शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान अभी भी जारी है.
पिछले एक हफ़्ते से, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर अभियान की निगरानी के लिए आसमान में मंडरा रहे हैं. वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से इलाके का दौरा कर रहे हैं. आतंकवाद-रोधी अभियान की समीक्षा के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से इलाके का दौरा कर रहे हैं.
सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा कल दक्षिण कश्मीर के दौरे पर थे जहाँ उन्हें ऑपरेशन की जानकारी दी गई. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी ने भी कल मुठभेड़ स्थल का दौरा किया.
अब तक 10 सैनिक घायल
इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है. जबकि कुल दो जवान शहीद हुए हैं और दस जवान घायल हुए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, घने जंगलों और प्राकृतिक गुफाओं जैसे छिपने के स्थानों का फायदा उठाकर कम से कम तीन या उससे अधिक आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं. यह मुठभेड़ पिछले कई दशकों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आतंकवाद विरोधी अभियान बन गया है.
सुरक्षा बलों ने 1 अगस्त को अभियान शुरू किया
भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की तलाश में 1 अगस्त को 'ऑपरेशन अखल' शुरू किया. इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया. यहाँ 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है. भारतीय सेना की चिनार कोर के अनुसार, सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने दक्षिण कश्मीर के जंगली इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया.
