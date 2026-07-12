'साउथ चाइना सी तुम्हारा नहीं', अमेरिका समेत 14 देशों के ग्रुप ने फिर दी जिनपिंग को चुनौती, 10 साल पहले आए फैसले को सही बताया

इंटरनेशनल आर्बिट्रल के फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर दिया गया ताजा संयुक्त बयान आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकता है.

साउथ चाइना सी पर चीन दावा करता है.

इंटरनेशनल आर्बिट्रल में केस हार चुका है चीन.

14 देशों ने चीन को याद दिलाया इंटरनेशनल आर्बिट्रल का फैसला.

अमेरिका और जापान समेत 14 देशों के एक ग्रुप ने एक बार फिर से साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को नकारा है और 2016 के इंटरनेशनल आर्बिट्रल फैसले को सही ठहराया है. इस फैसले में चीन के दावों को गलत ठहराया गया था और कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के अधिकार का कोई कानूनी आधार नहीं है. इंटरनेशनल आर्बिट्रल का फैसला 12 जुलाई 2016 को आया था. साउथ चाइना सी के संबंध में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी के एनेक्स VII के तहत बने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले की आज दसवीं सालगिरह है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार, 12 जुलाई को जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, रोमानिया, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी किया. सभी देशों ने एक आजाद और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए अपना वादा दोहराया जो शांतिपूर्ण, स्थिर और नियमों पर आधारित हो.

क्या था पूरा विवाद?

साल 2012 में स्कारबोरो शोल पर चीन द्वारा जबरन कब्जा करने के बाद, फिलीपींस ने 2013 में चीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था. 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' के तहत गठित न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि चीन की तथाकथित 'नाइन-डैश लाइन' और 'ऐतिहासिक अधिकारों' के दावों का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई स्थान नहीं है. यह फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी है.

चीन नहीं मानता ट्रिब्यूनल का फैसला

भले ही इंटरनेशनल आर्बिट्रल का फैसला चीन के खिलाफ आया हो लेकिन बीजिंग इसे नहीं मानता. चीन ने 2016 के इस फैसले को "शून्य और अमान्य" करार दिया था. बीजिंग का तर्क है कि यह ट्रिब्यूनल एक 'राजनीतिक हेरफेर' के तहत बनाया गया था जो चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करता है. यही नहीं, चीन ने फिलीपींस को नसीहत दी है कि वह हास्यास्पद राजनीतिक चालबाजी को छोड़ दे और सीधे चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर लौटे. चीन का कहना है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय फैसला दक्षिण चीन सागर पर उसकी संप्रभुता को बदल नहीं सकता.

दक्षिण चीन सागर का महत्व

दक्षिण चीन सागर चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है. यह वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा है. दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. इस समुद्र के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार छिपे हैं. यह समृद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र भी है. चीन इस पूरे समुद्र पर अपना हक जताता है. फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान चीन के इस रवैये के खिलाफ हैं.