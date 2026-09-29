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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

12 साल की देरी, जमीनी विवाद और अब 15 मिनट का सफर... बारापुला फेज-3 खुलने से क्या-क्या मिलेगा फायदा?

करीब 3.5 किलोमीटर लंबा नया बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ता है, जानें इससे बनाने में कितना खर्च आया और यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 29, 2026, 05:31 PM IST

12 साल की देरी, जमीनी विवाद और अब 15 मिनट का सफर... बारापुला फेज-3 खुलने से क्या-क्या मिलेगा फायदा?

बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर से 15 मिनट में पूरा होगा मयूर विहार 1 से एम्स तक का सफर. (Image: ANI)

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  • गृह मंत्री अमित शाह ने किया  बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन
  • साल 2014 में मिली थी प्रोजेक्ट को मंजूरी, अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था निर्माण
  • कोविड 19 से लेकर जमीनी विवाद ने रोकी थी बारापुला फेज-3 कॉरिडोर की रफ्तार

पिछले 12 साल से दिल्ली के लोग जिस बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया. गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया. करीब 3.5 किलोमीटर लंबा यह नया एलिवेटेड कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ता है और मौजूदा बारापुला कॉरिडोर के साथ मिलकर करीब 9 किलोमीटर का सिग्नल-फ्री एलिवेटेड नेटवर्क तैयार करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्वी दिल्ली, नोएडा और दक्षिणी दिल्ली की ओर आने-जाने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है.

इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगा 12 साल का समय

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर को पूरा होने में तय समय से करीब एक दशक ज्यादा समय लग गया. बारापुला फेज-3 को 2014 में मंजूरी मिली थी और अप्रैल 2015 में इसका निर्माण शुरू हुआ था. इसे 2017 तक पूरा किया जाना था. लेकिन भूमि अधिग्रहण, पेड़ों से जुड़ी मंजूरी, यमुना बाढ़क्षेत्र इलाके में कंस्ट्रक्शन, जमीन की उपलब्धता, प्रशासनिक अड़चनों और कोविड-19 महामारी की वजह से बार-बार इसकी अवधि बढ़ती गई. 

फंस गया था जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला
प्रोजेक्ट में देरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक जमीन का मामला था. नांगली रजापुर गांव में प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन का एक हिस्सा लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो सका. दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, अधिग्रहण के लिए कुल 1169.093 वर्गमीटर जमीन चिन्हित की गई थी, जिसमें 459.192 वर्गमीटर और 709.901 वर्गमीटर के दो हिस्से शामिल थे. इस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी देर से आगे बढ़ी. 2023 में तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जमीन की जरूरत का सही आकलन नहीं किए जाने को लेकर अधिकारियों से जांच और कार्रवाई करने को कहा था. भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीन से जुड़ी समस्या के कारण प्रोजेक्ट में छह साल से ज्यादा की देरी हुई थी.

जमीन से जुड़ी समस्या सिर्फ किसानों की जमीन तक सीमित नहीं थी. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी करीब 8.5 एकड़ जमीन में कुछ हिस्से उपलब्ध नहीं थे. नांगली रजापुर में करीब 690 मीटर का हिस्सा लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण की दिक्कत से ग्रस्त रहा. इस वजह से बाकी हिस्सों का काम आगे बढ़ने के बावजूद इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा अटका रहा. 

पेड़ों से जुड़ी मंजूरियों नहीं मिलने से भी डिले हुआ प्रोजेक्ट
बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में पेड़ों से जुड़ी मंजूरियां भी बड़ी बाधा बनीं. निर्माण के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटने या उसे एक-जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी जरूरी इजाजत लंबे समय तक नहीं मिल पाई. साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से तीन सौ से ज्यादा पेड़ों को काटने और ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिली. 

यमुना के बाढ़ प्रभावित इलाके में निर्माण नहीं था आसान
यमुना के बाढ़ प्रभावित इलाके में निर्माण का काम आसान नहीं था. बारिश और मानसून के दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास पिलर और दूसरे स्ट्रक्चर बनाने के काम पर असर पड़ता था. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, नदी के आसपास पानी का लेवल बढ़ने और जमीन दलदली होने की वजह से भी पिलर की नींव तैयार करने में मुश्किल आती थी और कई बार तो मानसून के दौरान नदी के आसपास का काम रोकना पड़ जाता था. 

कोविड-19 ने भी रोकी रफ्तार
कोविड-19 महामारी ने भी प्रोजेक्ट की रफ्तार पर असर डाला. महामारी के दौरान मजदूरों के नहीं मिलने और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से भी यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ.  इसके अलावा दूसरे विभागों के बीच कॉर्डिनेशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से काम लंबे समय तक अटका रहा. 

बारापुला

बारापुला फेज-3 कॉरिडोर बनाने में कितने रुपये हुए खर्च?

बारापुला फेज-3 कॉरिडोर की शुरुआती टेंडर राशि करीब 964 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि दिसंबर 2014 में प्रोजेक्ट के लिए 1260.63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी. जैसे-जैसे इस प्रोजेक्ट में देरी हुई, इसकी लागत भी बढ़ती गई. आखिरकार यह परियोजना 1,635 करोड़ रुपयों में पूरी हुई. इस प्रोजेक्ट की लागत में करीब 374.40 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. 

बारापुला फेज-3 का रूट क्या है?

करीब 3.5 किलोमीटर लंबा यह चार लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 से शुरू होकर सराय काले खां के पास मौजूदा बारापुला एलिवेटेड रोड से जुड़ता है. इसके जरिए पूर्वी दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन सराय काले खां के रास्ते साउथ दिल्ली की ओर ज्यादा सीधा और सिग्नल-फ्री सफर कर सकेंगे. यह मौजूदा बारापुला कॉरिडोर के साथ जुड़कर करीब 9 किलोमीटर का एलिवेटेड नेटवर्क तैयार करता है.

इस कॉरिडोर का फायदा सिर्फ साउथ दिल्ली तक पहुंचने में ही नहीं होगा. मयूर विहार और नोएडा की तरफ से आने वाले लोगों को सराय काले खां, रिंग रोड और आगे AIIMS से होते हुए साउथ दिल्ली तक पहुंचने का एक फास्ट रूट मिलेगा. इससे सराय काले खां, रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईवे और एनएच 24 जैसे व्यस्त हिस्सों पर ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है.

यात्रियों का कितना समय बचेगा?

बारापुला फेज-3 से मयूर विहार फेज 1 से साउथ दिल्ली की यात्रा करीब 35 से 40 मिनट से घटकर 15 मिनट तक पहुंच जाएगी. लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा का समय ट्रैफिक और एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर भी निर्भर करेगा. हालांकि, लगभग 9 किमी लंबा सिग्नल-फ्री मार्ग यातायात को बेहद सुगम बनाएगा. 

इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ कार और दूपहिया वाहनों के लिए ही व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि इसमें साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं. 

जब उद्घाटन से चार दिन पहले स्टील फ्रेम चुरा ले गए थे चोर

कॉरिडोर के उद्घाटन से ठीक पहले चोरी की घटना ने लोगों समेत सरकार को हैरान कर दिया था. 26 सितंबर 2026 को मयूर विहार के पास कॉरिडोर के किनारे लगे करीब 20 मीटर लंबे स्टील फ्रेम वाले ब्रिज स्क्रीन का हिस्सा चोरी हो गया. इस स्क्रीन में स्टील बैरियर के साथ पॉलीकार्बोनेट शीट लगी थी. यह ढांचा साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों की सुरक्षा में मदद करने के साथ ट्रैफिक के शोर को कम करने के लिए भी लगाया गया था. इसकी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर सवल उठे थे.

बारापुला फेज-3 कॉरिडोर के उद्घाटन पर दिल्ली सरकार का रिएक्शन

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- 'लंबे समय से लंबित बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 अब दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित है. इससे मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सिग्नल-फ्री सफर होगा. जाम कम होगा, समय बचेगा और लाखों लोगों का रोज का सफर आसान होगा.'

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा- 'बारापुला फेज-3 के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव घटेगा. 

यह भी पढ़ें- दोगुनी पार्किंग फीस और 50% वर्क फ्रॉम होम का विंटर फॉर्मूला... 5 पॉइंट्स में समझें दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन प्लान

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