Project Cheetah: साउथ अफ्रीका से आएंगे 12 चीते, स्पेशल प्लेन रवाना, स्वागत के लिए तैयार कुनो नेशनल पार्क

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जन्मदिन पर पिछले साल अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में रखा गया था. अब एक बार फिर 18 फरवरी को देश में साउथ अफ्रीका से 12 चीते (African Cheetah in India) लाए जाएंगे जिन्हें लाने की सभी तैयारियां कर ली गई है. इस मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत आ रहे 12 में से 7 चीते नर होंगे जबकि 5 मादा चीते होंगे.

चीतों को पिछली बार हवाई जहाज से भारत के मध्य प्रदेश लाया गया था. कुछ उसी तरह इस बार भी 12 चीतों को लाने के लिए ग्लोबमास्टर हवाई जहाज भारत से उड़ चुका है. माना जा रहा है कि शनिवार को 12 नए चीते कुनो नेशनल पार्क के विशेष बाड़े में पहुंचा दिए जाएंगे.

12 cheetahs including 7 male and 5 female cheetahs are being brought to India from South Africa on 18th February: Union Environment Minister Bhupendra Yadav



