भारत

North 24 Pargana की 7 सीटों में कौन आगे? West Bengal Assembly Election Live Updates

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझान में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. पश्चिम बंगाल का North 24 Pargana जिला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. चलिए जानते हैं कि इस जिले में आने वाली सात सीटों हाबरा, अशोक नगर, राजरहाट न्यू टाउन, बिधान नगर, मध्यमग्राम, बरसात और देगंगा में कौन जीत रहा है.

Add DNA as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझान में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. पश्चिम बंगाल का North 24 Pargana जिला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. चलिए जानते हैं कि इस जिले में आने वाली सात सीटों हाबरा, अशोक नगर, राजरहाट न्यू टाउन, बिधान नगर, मध्यमग्राम, बरसात और देगंगा में कौन जीत रहा है.

