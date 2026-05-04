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North 24 Pargana की 7 सीटों में कौन आगे? West Bengal Assembly Election Live Updates

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझान में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. पश्चिम बंगाल का North 24 Pargana जिला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. चलिए जानते हैं कि इस जिले में आने वाली सात सीटों हाबरा, अशोक नगर, राजरहाट न्यू टाउन, बिधान नगर, मध्यमग्राम, बरसात और देगंगा में कौन जीत रहा है.

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Kusum Lata

Updated : May 04, 2026, 12:38 PM IST

North 24 Pargana की 7 सीटों में कौन आगे? West Bengal Assembly Election Live Updates
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पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझान में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. पश्चिम बंगाल का North 24 Pargana जिला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. चलिए जानते हैं कि इस जिले में आने वाली सात सीटों हाबरा, अशोक नगर, राजरहाट न्यू टाउन, बिधान नगर, मध्यमग्राम, बरसात और देगंगा में कौन जीत रहा है.
 

LIVE BLOG

  • 04 May 2026, 12:33 PM

    देगंगा सीट पर चार राउंड की गिनती के बाद TMC के अनिसुर रहमान बिदेश 8854 वोटों से आगे चल रहे हैं. ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के मोहम्मद मोदिफुल हक साहजी मिंटू उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं.

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  • 04 May 2026, 12:30 PM

    मध्यमग्राम सीट पर अभी केवल 1 राउंड की गिनती हुई है. इस सीट पर TMC के रतिन घोष 514 वोटों से आगे चल रहे हैं. बीजेपी के अनिंद्य बनर्जी उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं.

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  • 04 May 2026, 12:29 PM

    बिधाननगर सीट पर दो राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के शरदवत मुखर्जी 6565 वोटों से आगे चल रहे हैं. दूसरे स्थान पर TMC के सुजीत बोस हैं.

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  • 04 May 2026, 12:27 PM

    राजरहाट न्यू टाउन सीट पर 2 राउंड की गिनती के बाद TMC के तापस चटर्जी 6030 वोट से आगे चल रहे हैं. बीजेपी के पीयूष कनोडिया दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. 

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  • 04 May 2026, 12:25 PM

    अशोकनगर सीट पर 4 राउंड की गिनती के बाद TMC के नारायण गोस्वामी 1872 वोट से आगे चल रहे हैं. बीजेपी के डॉक्टर सुमय हीरा दूसरे स्थान पर हैं.

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  • 04 May 2026, 12:03 PM

    हाबरा सीट पर TMC के ज्योति प्रिया मल्लिक और बीजेपी के देबदास मंडल के बीच प्रमुख मुकाबला है. तीन राउंड की गिनती के बाद TMC के ज्योति प्रिया मल्लिक 4492 वोटों से आगे चल रहे हैं. अब तक उन्हें 16,613 वोट मिले हैं. वहीं बीजेपी के देबदास मंडल को 12121 वोट अब तक मिले हैं.

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