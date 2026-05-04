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Kharagpur Election Results 2026 Live Update: खड़गपुर में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के दिलीप घोष और TMC के प्रदीप सरकार में है दिलचस्प मुकाबला

2026 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सदर सीट से 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें बीजेपी के दिलीप घोष और टीएमसी के प्रदीप सरकार के बीच दिलचस्प मुकाबला है. यहां जानें पल-पल की अपडेट्स...

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Jaya Pandey

Updated : May 04, 2026, 08:26 AM IST

Kharagpur Election Results 2026 Live Update: खड़गपुर में कौन मारेगा बाजेगी? BJP के दिलीप घोष और TMC के प्रदीप सरकार में है दिलचस्प मुकाबला

Kharagpur Election Result 2026 Live

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Kharagpur Election Result 2026 Live: खड़गपुर सदर मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें गोकुल खाटिक (बहुजन समाज पार्टी), दिलीप घोष (भारतीय जनता पार्टी), पापिया चक्रवर्ती (कांग्रेस), प्रदीप सरकार (तृणमूल कांग्रेस), मधुसूदन रॉय (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)), टी. अनिल सिंह (राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी), सुरंजन महापात्रा (सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)), अजफर अली खान (निर्दलीय) और बिष्णु कुमार साहू (निर्दलीय) के बीच मुकाबला है. 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिरणमय चट्टोपाध्याय ने खड़गपुर सदर सीट 3,771 वोटों के अंतर से जीती थी. दूसरे नंबर पर टीएमसी के प्रदीप सरकार रहे थे. 2016 में बीजेपी के दिलीप घोष ने यह सीट जीती थी. ऐसे में इस सीट को बीजेपी की गढ़ कहना गलत नहीं होगा. खड़गपुर सदर की पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डीएनए हिंदी के साथ...

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